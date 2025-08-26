Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Уулвс елиминира Уест Хам в невероятен трилър

Уулвс елиминира Уест Хам в невероятен трилър

  • 26 авг 2025 | 23:29
  • 445
  • 0
Уулвс елиминира Уест Хам в невероятен трилър

Уулвърхамптън елиминира Уест Хам в сблъсъка между двата тима от втория кръг на "Карабао Къп". Съперниците на "Молиню" ни предложиха истински трилър, изпълнен с обрати и цели пет гола в двете врати. Домакините поведоха чрез Родриго Гомеш (43'), но гостите съумяха да направят обрат, благодарение на точни изстрели на Томаш Соучек (50') и Лукаш Пакета (63'). Драмата обаче настъпи в края, когато "вълците" измъкнаха победата след два бързи гола на Йорген Странд Ларсен (82' и 84').

Уулвърхамптън пръв взе преднина в мача. "Вълците" си спечелиха дузпа в 41-вата минута за нарушение на Гуидо Родригес срещу Жан-Рикньор Белгард. Хи-Чан Хуан се нагърби с изпълнението на наказателния удар, но стреля в гредата. За негова радост, съотборникът му Родриго Гомеш пръв стигна до отбитата топка и я изстреля в мрежата за 1:0.

През второто полувреме обаче Уест Хам реагира и в 50-ата минута успя да възстанови равенството. Томаш Соучек се разписа с глава след центриране на Кайл Уокър-Питърс.

В 63-тата минута гостите направиха и пълен обрат. Лукаш Пакета с глава порази вратата, засичайки центриране на Джаред Боуен.

В 82-рата минута обаче равенството отново бе възстановено. Далечен удар на Андре затрудни вратаря Ареола, той изби топката в краката на Странд Ларсен, който без забавяне я насочи в мрежата за 2:2.

Само две минути по-късно норвежецът заби и втори гол, който се оказа и победен за неговия тим. Той засече с глава центриране на Джаксън Чачуа и оформи крайното 3:2.

Така Уулвърхамптън се класира за третия кръг на надпреварата, докато Уест Хам си тръгва разочарован с празни ръце.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Наполи продължава преговорите за Хойлунд

Наполи продължава преговорите за Хойлунд

  • 26 авг 2025 | 21:58
  • 1390
  • 2
Вторият кръг на "Карабао Къп" на живо

Вторият кръг на "Карабао Къп" на живо

  • 26 авг 2025 | 23:30
  • 4266
  • 0
Резултати от реваншите в плейофите, цели три отбора ще играят за пръв път в основната фаза на Шампионската лига

Резултати от реваншите в плейофите, цели три отбора ще играят за пръв път в основната фаза на Шампионската лига

  • 26 авг 2025 | 23:59
  • 9847
  • 5
Ювентус остана без Камбиазо за дербито с Интер

Ювентус остана без Камбиазо за дербито с Интер

  • 26 авг 2025 | 21:29
  • 1530
  • 1
Бразилия обяви приятелски мачове с Южна Корея и Япония

Бразилия обяви приятелски мачове с Южна Корея и Япония

  • 26 авг 2025 | 19:41
  • 702
  • 0
Ливърпул с тийнейджър герой, Арсенал и Челси разгромиха съперниците си - това е обзорът на втория кръг в английската Премиър лийг

Ливърпул с тийнейджър герой, Арсенал и Челси разгромиха съперниците си - това е обзорът на втория кръг в английската Премиър лийг

  • 26 авг 2025 | 18:52
  • 2498
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Глобиха ЦСКА за "гост"-а на таблото, ЦСКА 1948 отнесе санкция заради плакат

Глобиха ЦСКА за "гост"-а на таблото, ЦСКА 1948 отнесе санкция заради плакат

  • 26 авг 2025 | 17:32
  • 19306
  • 137
ЦСКА 1948 продаде новоизлюпен национал в Русия

ЦСКА 1948 продаде новоизлюпен национал в Русия

  • 26 авг 2025 | 17:48
  • 24593
  • 25
Веласкес вярва, че Левски може да елиминира АЗ Алкмаар, каза как може да се случи чудото

Веласкес вярва, че Левски може да елиминира АЗ Алкмаар, каза как може да се случи чудото

  • 26 авг 2025 | 16:17
  • 27394
  • 105
Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА

Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА

  • 26 авг 2025 | 13:26
  • 31220
  • 81
Добри новини за Левски преди битката с АЗ Алкмаар

Добри новини за Левски преди битката с АЗ Алкмаар

  • 26 авг 2025 | 16:27
  • 14813
  • 8
Резултати от реваншите в плейофите, цели три отбора ще играят за пръв път в основната фаза на Шампионската лига

Резултати от реваншите в плейофите, цели три отбора ще играят за пръв път в основната фаза на Шампионската лига

  • 26 авг 2025 | 23:59
  • 9847
  • 5