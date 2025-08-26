Уулвс елиминира Уест Хам в невероятен трилър

Уулвърхамптън елиминира Уест Хам в сблъсъка между двата тима от втория кръг на "Карабао Къп". Съперниците на "Молиню" ни предложиха истински трилър, изпълнен с обрати и цели пет гола в двете врати. Домакините поведоха чрез Родриго Гомеш (43'), но гостите съумяха да направят обрат, благодарение на точни изстрели на Томаш Соучек (50') и Лукаш Пакета (63'). Драмата обаче настъпи в края, когато "вълците" измъкнаха победата след два бързи гола на Йорген Странд Ларсен (82' и 84').

Уулвърхамптън пръв взе преднина в мача. "Вълците" си спечелиха дузпа в 41-вата минута за нарушение на Гуидо Родригес срещу Жан-Рикньор Белгард. Хи-Чан Хуан се нагърби с изпълнението на наказателния удар, но стреля в гредата. За негова радост, съотборникът му Родриго Гомеш пръв стигна до отбитата топка и я изстреля в мрежата за 1:0.

През второто полувреме обаче Уест Хам реагира и в 50-ата минута успя да възстанови равенството. Томаш Соучек се разписа с глава след центриране на Кайл Уокър-Питърс.

В 63-тата минута гостите направиха и пълен обрат. Лукаш Пакета с глава порази вратата, засичайки центриране на Джаред Боуен.

В 82-рата минута обаче равенството отново бе възстановено. Далечен удар на Андре затрудни вратаря Ареола, той изби топката в краката на Странд Ларсен, който без забавяне я насочи в мрежата за 2:2.

Само две минути по-късно норвежецът заби и втори гол, който се оказа и победен за неговия тим. Той засече с глава центриране на Джаксън Чачуа и оформи крайното 3:2.

Така Уулвърхамптън се класира за третия кръг на надпреварата, докато Уест Хам си тръгва разочарован с празни ръце.