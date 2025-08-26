Изабел Хаак заби 39 точки! Швеция, водена от Лоренцо Мичели, победи Египет, но отпадна от Мондиала

Изабел Хаак заби невероятните 39 точки (2 аса, 3 блока), а националният отбор на Швеция, който е воден от бившия селекционер на България Лоренцо Мичели, записа първа победа на Световното първенство по волейбол за жени в Тайланд.

Швеция се наложи над Египет с 3:1 (25:18, 26:28, 25:20, 25:16) в третия си мач в Група А на Мондиал 2025.

Анна Хаак, която е капитан на Швеция и сестра на Изабел Хаак, добави още 17 точки (1 ас, 2 блока).

За Египет, който допусна трета поредна загуба, Хусамелдеин Нада реализира 18 точки (1 ас).

Така отборите на Швеция и Егепет отпадат от Мондиал 2025 след груповата фаза.

❗️WSPANIAŁA ISABELLE KOŃCZY MUNDIAL W KOSMICZNYM STYLU!



🇸🇪 ISABELLE HAAAK 🆚️

REPREZENTACJA EGIPTU (3-1):



▪️ 3️⃣9️⃣ (❗️)

▪️ +32 (!!!)

▪️ 56% w ataku (34/61)

▪️ 48% eff. w ataku

▪️ 2 asy serwisowe

▪️ 3 punktowe bloki



🔝🔝🔝🔝🔝



Foto: Volleyball World #WWCH2025 pic.twitter.com/fM77Phz9Xe — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) August 26, 2025