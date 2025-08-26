Популярни
  3. Изабел Хаак заби 39 точки! Швеция, водена от Лоренцо Мичели, победи Египет, но отпадна от Мондиала

  • 26 авг 2025 | 19:38
  • 286
  • 0
Изабел Хаак заби невероятните 39 точки (2 аса, 3 блока), а националният отбор на Швеция, който е воден от бившия селекционер на България Лоренцо Мичели, записа първа победа на Световното първенство по волейбол за жени в Тайланд.

Швеция се наложи над Египет с 3:1 (25:18, 26:28, 25:20, 25:16) в третия си мач в Група А на Мондиал 2025.

Анна Хаак, която е капитан на Швеция и сестра на Изабел Хаак, добави още 17 точки (1 ас, 2 блока).

За Египет, който допусна трета поредна загуба, Хусамелдеин Нада реализира 18 точки (1 ас).

Така отборите на Швеция и Егепет отпадат от Мондиал 2025 след груповата фаза.

