Първият мач от решителните плейофи за Шампионската лига започва след минути, следете тук

Днес ще се изиграят първите три реванша от плейофния кръг за класиране в основната фаза на Шампионската лига. В две от двойките интригата е налице и трудно може да се прогнозира кои отбори ще излязат крайни победители. Отпадналите отбори пък ще трябва да се задоволят с участие в основната фаза на Лига Европа.

От 19:45 часа Кайрат посреща Селтик с надеждата за първи път в историята си да преодолее квалификациите на турнира и да има възможност да мери сили с най-добрите на Стария континент. Отборът от Казахстан се добра до нулево равенство в Глазгоу и показа, че може да се противопостави на "детелините". Шотландският гранд е устремен към четвърто поредно участие в Шампионската лига, но със сигурност Брендън Роджърс и компания са наясно, че им предстои тежко изпитание в Алмати.

Една от големите сензации дотук – кипърският шампион Пафос, който загатна за възможностите си още през миналия сезон, шокира Цървена звезда и се наложи над сърбите с 2:1 насред Белград, като по този начин се доближи съвсем близо до голямата си цел и историческо първо участие в Шампионската лига. Звезда обаче със сигурност няма да се предаде без бой. Мачът започва в 22:00 часа и обещава много емоции.

Със същия начален час е и двубоят между Щурм (Грац) и Бодьо/Глимт. Мнозина специалисти смятаха, че двата отбора са равностойни, но в първия мач норвежците разпиляха с 5:0 съперника си и на практика решиха крайния изход от противопоставянето. Щурм игра в основната фаза на Шампионската лига през миналия сезон и завърши на 30-о място, а Бодьо/Глимт извървя пътя до полуфиналите в Лигата на конференциите. Сега норвежците на практика са сигурни за историческо първо участие в основната фаза в турнира на най-богатите.