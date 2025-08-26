Весела Димитрова: Вярвам, че този ансамбъл има бъдеще!

Старши треньорът на ансамбъла по художествена гимнастика Весела Димитрова смята, че отборът, който представи България на Световното първенство в Рио де Жанейро, има бъдеще. Тя е на мнение, че грациите трябва да са горди от представянето си, въпреки че завършиха на шесто място в многобоя и на пета позиция на финала на лентите.

“Това беше едно много странно световно първенство. Първо защото е страшно силно - всички 15 отбора, които попаднаха във финалите, са с изравнени точки като трудност и вече е въпрос на отработване на съчетанията и на опит да си ги изиграят момичетата без грешка”, заяви Димитрова.

"Знаете за множеството контузии, които ни съпътстваха по време на сезона. Нашият спорт и силно травмиращ, имахме три счупени крака за три седмици. Де факто те работят от един месец заедно и след Европейското аз намирам изключителен напредък в отбора. Направили сме си анализ. Аз вярвам в момичетата и, ако продължим да работим по същия начин, те ще успеят. Видяхме едно съвършено изиграване на лента в многобоя, а на смесеното съчетания до момента на грешката нямаше къде да им се намали, така че на тях им трябва малко време”, добави треньорът на българския ансамбъл.

“Много благодаря на хората, които ни подкрепят. В никакъв случай няма да се оправдавам, поемам си отговорността за моите решения, но съм все още на мнение, че тези момичета са събрани от един месец и на тях им трябва време и изключително спокойствие, за да могат да израснат. С цялото си сърце вярвам, че този отбор има бъдеще и наистина тези момичета трябва да бъдат горди от това състезание, след като вземем предвид всички неща, които ни се случиха”, каза още Весела Димитрова, като уточни, че занапред ще работи със седем гимнастички, за да има възможност за ротации при нови контузии.

снимка: Анна Недкова, БФХГ