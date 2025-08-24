Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. България завърши на пето място на финала с пет ленти на Световното първенство в Рио де Жанейро

България завърши на пето място на финала с пет ленти на Световното първенство в Рио де Жанейро

  • 24 авг 2025 | 20:42
  • 256
  • 1
България завърши на пето място на финала с пет ленти на Световното първенство в Рио де Жанейро

Ансамбълът на България за жени се класира на пето място на финала с пет ленти на 41-ото Световно първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (Бразилия).

София Иванова, Рейчъл Стоянов, Алина Коломиец, Даная Атанасова и Емилия Обретенова допуснаха грешка (уред извън терена) и получиха оценка от 24.750 точки (трудност 12.000; артистичност 7.650; изпълнение 5.400). Това е първи шампионат на планетата за този състав, в който са три дебютантки - Коломиец, Атанасова и Обретенова.

Това беше последно съчетание за българския тим, който остана шести в многобоя, защото не успя да се класира за финала на три топки и два обръча.

Златото на пет ленти спечели олимпийският шампион Китай с 27.550 точки, на второ място е шампионът в многобоя Япония с 26.650, а трета позиция зае европейският първенец Испания с 25.950 точки.

По-късно днес са финалите на бухалки с участието на световната вицешампионка Стилияна Николова и на лента, където ще стартират Николова и Ева Брезалиева.

В първите два финала Николова спечели сребърно отличие на обръч и остана пета на топка.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Стилияна Николова спечели сребърен медал на обръч на Световното първенство в Рио

Стилияна Николова спечели сребърен медал на обръч на Световното първенство в Рио

  • 24 авг 2025 | 17:48
  • 6807
  • 2
Илиана Раева: Предстоят много, много интересни години в художествената гимнастика

Илиана Раева: Предстоят много, много интересни години в художествената гимнастика

  • 24 авг 2025 | 17:08
  • 660
  • 2
Сребро за България в отборната надпревара на Световното по художествена гимнастика, ансамбълът остана 6-и

Сребро за България в отборната надпревара на Световното по художествена гимнастика, ансамбълът остана 6-и

  • 24 авг 2025 | 03:13
  • 37305
  • 12
Весела Лечева в поздравителен адрес до Стилияна Николова: Заслужено и изстрадано отличие

Весела Лечева в поздравителен адрес до Стилияна Николова: Заслужено и изстрадано отличие

  • 23 авг 2025 | 09:52
  • 1337
  • 2
Стилияна Николова е световна вицешампионка!

Стилияна Николова е световна вицешампионка!

  • 23 авг 2025 | 01:31
  • 31391
  • 23
Неподражаема Ева Брезалиева оглави класирането в многобоя!

Неподражаема Ева Брезалиева оглави класирането в многобоя!

  • 23 авг 2025 | 01:22
  • 7621
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:1 ЦСКА 1948, положения и пред двете врати

ЦСКА 0:1 ЦСКА 1948, положения и пред двете врати

  • 24 авг 2025 | 20:14
  • 31638
  • 157
Два отменени гола и Мартин Петков развалиха празника на Добруджа

Два отменени гола и Мартин Петков развалиха празника на Добруджа

  • 24 авг 2025 | 19:40
  • 24273
  • 64
Манчестър Юнайтед се размина с победата в Лондон

Манчестър Юнайтед се размина с победата в Лондон

  • 24 авг 2025 | 20:24
  • 14927
  • 43
Стилияна Николова спечели сребърен медал на обръч на Световното първенство в Рио

Стилияна Николова спечели сребърен медал на обръч на Световното първенство в Рио

  • 24 авг 2025 | 17:48
  • 6807
  • 2
Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

  • 24 авг 2025 | 07:55
  • 9059
  • 20
Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

  • 24 авг 2025 | 07:00
  • 7267
  • 6