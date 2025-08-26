Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Унгарци отказаха рекордна сума от ЦСКА

Унгарци отказаха рекордна сума от ЦСКА

  • 26 авг 2025 | 08:14
  • 2520
  • 0

ЦСКА удари на камък в опита си да привлече защитника на Уйпещ Андре Дуарте. Унгарските медии разкриха, че "червените" са предложили 1,5 млн. евро за португалския централен бранител. Дуарте не попадна в групата за двубоя срещу Залаегерсег през уикенда, но в крайна сметка от ръководството на Уйпещ решиха да откажат офертата.

Отсъствието на Дуарте в мача срещу Залаегерсег, спечелен с 4:1, предизвика редица спекулации, но от ръководството на Уйпещ побързаха да излязат с официално изявление, в което декларираха, че нямат намерение да продават един от най-добрите си футболисти.

Като причина беше изтъкнато, че толкова скоро преди края на трансферния прозорец би било твърде рисковано клубът да се раздели с ключов играч и да му търси заместник. Затова и "лилаво-белите" са отказали предложението на ЦСКА, въпреки че сумата от 1,5 млн. евро би била рекордна за изходящ трансфер в историята на клуба от Будапеща.

27-годишният Дуарте оценяван на 1 млн. евро. Извън родината си той е играл в Румъния, Италия и Хърватия. Уйпещ го привлече от Осиек през 2024 година за 400 хил. евро.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Херманщат се измъкна от дъното

Херманщат се измъкна от дъното

  • 26 авг 2025 | 05:08
  • 1058
  • 0
Отборът на Пламен Андреев показа амбиции за Ла Лига

Отборът на Пламен Андреев показа амбиции за Ла Лига

  • 26 авг 2025 | 04:41
  • 4440
  • 0
Алекс Петков остана на пейката при загуба на Кифисия

Алекс Петков остана на пейката при загуба на Кифисия

  • 26 авг 2025 | 04:09
  • 841
  • 0
„Отбор на надеждата“ спечели групата си на Homeless World Cup 2025

„Отбор на надеждата“ спечели групата си на Homeless World Cup 2025

  • 26 авг 2025 | 04:04
  • 544
  • 0
Чернев и Ещрела Амадора се добраха до точка в луд мач

Чернев и Ещрела Амадора се добраха до точка в луд мач

  • 26 авг 2025 | 02:02
  • 3673
  • 0
ЦСКА се прицели в аржентински защитник

ЦСКА се прицели в аржентински защитник

  • 25 авг 2025 | 22:05
  • 13687
  • 43
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се прицели в аржентински защитник

ЦСКА се прицели в аржентински защитник

  • 25 авг 2025 | 22:05
  • 13687
  • 43
Три отбора ще празнуват влизане в Шампионската лига

Три отбора ще празнуват влизане в Шампионската лига

  • 26 авг 2025 | 08:00
  • 3762
  • 0
16-годишен донесе победата на Ливърпул в изключителна драма срещу Нюкасъл

16-годишен донесе победата на Ливърпул в изключителна драма срещу Нюкасъл

  • 26 авг 2025 | 00:05
  • 50241
  • 267
Мечтан старт за Интер, "нерадзурите" промушиха пет пъти немощните "бикове"

Мечтан старт за Интер, "нерадзурите" промушиха пет пъти немощните "бикове"

  • 25 авг 2025 | 23:37
  • 26549
  • 15
Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

  • 25 авг 2025 | 20:50
  • 35213
  • 131