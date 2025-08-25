ЦСКА се прицели в аржентински защитник

ЦСКА не спира да търси нови попълнения след срамните резултати от началото на сезона и освобождаването на част от ненужните футболисти.

"Червените" имат за цел да се подсилят на още няколко позиции, а най-належащо е привличането на ляв бек. Набелязан за трансфер на "Армията" е Анхело Мартино от Нюелс Олд Бойс. Новината съобщи журналистът от TyCSports Агустин Малвестити. Друг източник разкри, че предложението е на стойност 400 хил. долара.

Мартино има договор с родния клуб на Лионел Меси до края на 2025 година и до момента не го е подновил. От Нюелс още не са отговорили на офертата от ЦСКА, защото 27-годишният бранител, който има и италиански паспорт, е ключова част от състава на Кристиан Фабиани.

Дотук през сезона Мартино е взел участие в 13 мача за Нюелс Олд Бойс, в които е направил 2 асистенции. За него клубът от Росарио плати на Талерес 1,4 млн. евро преди две години.