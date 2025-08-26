Уайт не възнамерява да се оттегля след загубата с нокаут от Итаума

Дилиан Уайт възнамерява да продължи кариерата си на ринга въпреки последния си неуспех.

Въпреки че се превърна в лесна плячка за Моузес Итаума и беше разгромен за по-малко от рунд по-рано този месец, застаряващият ветеран няма планове да се оттегли след такова представяне. В разговор със "Sky Sports" Уайт заяви, че това няма да бъде последният му мач, тъй като възнамерява да се завърне по-силен на ринга.

„Моята история не свършва тук“, заяви Уайт. „Може да съм загубил този мач, но не и огънят, който ме изгради… Благодаря на всички, които ме подкрепяха както във върховете, така и в паденията“, каза Уайт в понеделник. „Ще се върна.“

Мозес Итаума нокаутира Дилиън Уайт и показа шампионски потенциал

Истинският въпрос е накъде ще поеме Уайт оттук нататък, ако наистина възнамерява да направи нов опит за мач за световна титла. 37-годишният боксьор вече има 35 професионални битки зад гърба си и е мерил сили с имена като Тайсън Фюри, Антъни Джошуа, Александър Поветкин, Дерек Чисора, Джоузеф Паркър и други.