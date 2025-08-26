Популярни
Александър Гавалюгов пред Sportal.bg за новата американска авантюра

  • 26 авг 2025 | 13:52
  • 907
  • 0

Баскетболистът на Санта Клара Александър Гавалюгов се прибра за кратко в родния Ботевград и отново с усмивка застана пред камерата на Sportal.bg, за да разкаже за новия си отбор, новия си дом и ползите от камповете.

- Разкажи ми повече за новия си отбор и мястото, на което ще прекараш следващите месеци и години, може би…
⁃ Най-вече се чувствам щастлив. Наслаждавам се на играта, треньорът ми има доверие, личи си, че ме харесва, имам свобода, стилът на игра ми допада, така че щастлив съм на новото място. Мястото е хубави в Сан Хосе, приятно градче. Спокойно е, Силиконовата долина е там, така че има какво да се прави и извън залата, но аз съм отишъл заради баскетбола, така че най-много ме интересува кампусът, залата къде е и какви са условията там. 

- Какво точно прави в този период, който изкара там?
- Имахме главно индивидуални тренировки, както и баскетболни и физически във фитнеса, атлетика на стадиона или в залата. Много повече се наблягаше на индивидуалната работа, отколкото на отборната. Отборни тренировки започнахме последните две седмици. Пратиха ме да играя в една лятна лига срещу други професионални играчи, играх там няколко мача и общо взето това беше.

- Какво ще бъде ежедневието ти в Америка? Спомена ми в неофициален разговор, че програмата ти ще бъде доста натоварена.
- Да, доста е натоварен денят ми там. От 7 сутринта до 6-7 часа вечерта съм постоянно на крак някъде. Обикновено ставам сутрин и тренирам преди училище, след това отивам на училище, обядвам, пак отивам на училище, пак тренирам, след това възстановяване, пиша домашни и общо взето това ми е ежедневието. Не е излязла още нашата програма, знам само, че започваме на 4-ти ноември. Имаме мачове пред 2-3 дни. Имаме 32 гарантирани мача, може да са и 40 мача в края на сезона. 32 са сигурни, за другите не се знае. 

- Как се издържа на това темпо?
- Тежко е, особено с пътуванията и тези неща, но там възстановяването е на съвсем различно ниво. Също така и храненето. Храним се като професионалисти, възстановяваме се като професионалисти и това позволява на нашите тела да издържат на такъв динамичен сезон.

- Сега обаче те срещаме в Ботевград на кампа на Балкан. Кажи ми колко е важно да се ходи на тези кампове, защото ти доста често ги посещаваше.
- Много е важно да се ходи на тези кампове, особено за деца на ранна детска баскетболна възсраст до 14-15-16 години, защото на тези кампове най-много се набляга на фундаментите на играта. Това е изключително важно за всеки един баскетболист, без значение дали е мини баскетбол - 10 годишни или е НБА играч. Всеки набляга на фундаментите и това е неизменна част от всеки един успешен баскетболист. На тези кампове, за това кратко време не вярвам някой да стане толкова добре, че да излети в космоса. Най-важно е да попиват като гъби тази информация и тези упражнения, които им се дават тук и показват и наставленията от техните треньори и така да ги тренират 365 дни в годината и това да го правят с години. Тогава вече ще има резултати. Аз например още помня какво ми е казал треньорът ми за стрелба. Първият път дойдох на кампа на 8-годишна възраст и до ден днешен стрелям по този начин и постоянно се стремя да не си развалям формата и в останало в главата ми, както и много други упражнения. 

Снимки: Sportal.bg

