Васил Христов пред Sportal.bg: Благодарен съм за шанса да се изправим срещу Апоел

Старши треньорът на Балкан Васил Христов коментира пред Sportal.bg селекцията на ботевградчани и предстоящата контрола с израелския тим Апоел Тел Авив, който ще играе на българска земя домакинските си срещи в Евролигата през сезон 2025/26.

"Селекцията все още не е приключила при нас, доволни сме от играчите, които сме привлекли дотук в отбора. Смятаме, че ще успеем да изградим един доста сериозен колектив, който да се конкурира вътре, за да може да израстваме заедно, да си помагаме и да търсим своето най-добро лице през сезона.

Все още трябва да привлечем един чужденец на позиция 5-4, мисля, че с неговото привличане на този етап ще приключим със селекцията. С Тайър Маршал не сме разговаряли това лято", сподели пред Sportal.bg Христов.

"Присъствието на Апоел в България е нещо много ценно за българските клубове, треньори, българската публика и общественост. Ще имаме възможност да наблюдаваме един сериозен отбор, който ще ни доведе баскетбол на най-високо ниво. Благодарен съм за шанса да се изправим срещу този отбор, сигурен съм, че това ще бъде един безценен опит за всеки един състезател, за мен като треньор, изобщо за нас като колектив и организация", каза още наставникът на Балкан.

