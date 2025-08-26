Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Васил Христов пред Sportal.bg: Благодарен съм за шанса да се изправим срещу Апоел

Васил Христов пред Sportal.bg: Благодарен съм за шанса да се изправим срещу Апоел

  • 26 авг 2025 | 14:25
  • 341
  • 0

Старши треньорът на Балкан Васил Христов коментира пред Sportal.bg селекцията на ботевградчани и предстоящата контрола с израелския тим Апоел Тел Авив, който ще играе на българска земя домакинските си срещи в Евролигата през сезон 2025/26.

"Селекцията все още не е приключила при нас, доволни сме от играчите, които сме привлекли дотук в отбора. Смятаме, че ще успеем да изградим един доста сериозен колектив, който да се конкурира вътре, за да може да израстваме заедно, да си помагаме и да търсим своето най-добро лице през сезона.

Все още трябва да привлечем един чужденец на позиция 5-4, мисля, че с неговото привличане на този етап ще приключим със селекцията. С Тайър Маршал не сме разговаряли това лято", сподели пред Sportal.bg Христов.

"Присъствието на Апоел в България е нещо много ценно за българските клубове, треньори, българската публика и общественост. Ще имаме възможност да наблюдаваме един сериозен отбор, който ще ни доведе баскетбол на най-високо ниво. Благодарен съм за шанса да се изправим срещу този отбор, сигурен съм, че това ще бъде един безценен опит за всеки един състезател, за мен като треньор, изобщо за нас като колектив и организация", каза още наставникът на Балкан.

Какво още каза Васил Христов ще разберете от видеото по-долу.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

Александър Гавалюгов пред Sportal.bg за новата американска авантюра

Александър Гавалюгов пред Sportal.bg за новата американска авантюра

  • 26 авг 2025 | 13:52
  • 907
  • 0
Джокович за потенциален тенис мач срещу Йокич: Каня Никола, когато пожелае

Джокович за потенциален тенис мач срещу Йокич: Каня Никола, когато пожелае

  • 26 авг 2025 | 12:44
  • 1133
  • 0
Звезда на Апоел Тел Авив за базата на ВК Левски: 10 от 10

Звезда на Апоел Тел Авив за базата на ВК Левски: 10 от 10

  • 26 авг 2025 | 12:11
  • 902
  • 0
Преслав Пешев: Очаквам да направим крачка напред в Адриатическата лига

Преслав Пешев: Очаквам да направим крачка напред в Адриатическата лига

  • 26 авг 2025 | 11:43
  • 595
  • 0
Момичетата до 16 години дават ход на четвъртфиналите на Европейското в Истанбул

Момичетата до 16 години дават ход на четвъртфиналите на Европейското в Истанбул

  • 26 авг 2025 | 11:17
  • 577
  • 0
Даниел Клечков: Ще се борим за Топ 4 в Sesame НБЛ

Даниел Клечков: Ще се борим за Топ 4 в Sesame НБЛ

  • 26 авг 2025 | 11:07
  • 673
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА

Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА

  • 26 авг 2025 | 13:26
  • 8886
  • 19
Пропада ли трансферът на Матей Казийски в България? Тренто го иска обратно

Пропада ли трансферът на Матей Казийски в България? Тренто го иска обратно

  • 26 авг 2025 | 14:06
  • 3575
  • 3
Почти не останаха билети за България - Испания

Почти не останаха билети за България - Испания

  • 26 авг 2025 | 14:13
  • 2774
  • 2
Лудогорец продаде халф на шампиона на Мароко

Лудогорец продаде халф на шампиона на Мароко

  • 26 авг 2025 | 12:45
  • 9028
  • 14
Унгарци отказаха рекордна сума от ЦСКА

Унгарци отказаха рекордна сума от ЦСКА

  • 26 авг 2025 | 08:14
  • 28669
  • 54
Селекционерът на Испания преди мача с България: Съперниците в групата са много силни

Селекционерът на Испания преди мача с България: Съперниците в групата са много силни

  • 26 авг 2025 | 11:33
  • 6198
  • 14