  • 26 авг 2025 | 10:41
  • 349
  • 0
Само четирима българи на Световното по лека атлетика

България ще участва само с четирима атлети на световното първенство в Токио, след като периодът за квалификация приключи. Нито един от нашите не е покрил норматива на световната федерация, а влиза по световна ранглиста. Първенството на планетата следващия месец е най-голямото състезание за годината.

Най-добре в ранглистата е Божидар Саръбоюков, който е 11-и в скока на дължина. 12-и в скока на височина е осмият от олимпиадата Тихомир Иванов. За световното влизат и Пламена Миткова и Габриела Петрова, които са 17-и по точки в скока на дължина и тройния скок.

Само двама други български атлети са в топ 100 на ранглистата, но са далеч от квалификацията. Лъчезар Вълчев е 67-и на троен скок, а Валентин Андреев е 77-и на чук. 51-во място в света заема смесената ни щафета на 4 по 400 метра.

Всички останали, които фигурират в ранглистата на Световна атлетика, са далеч от елита. Кристен Радуканова е 220-а на 200 метра, Андреа Савова - 159-а на 400 метра, а Лиляна Георгиева е 262-ра на 800 метра. В скока на височина Натали Костова е 118-а, а сестрата на Божидар Саръбоюков - Ирен е 126-а. След Пламена Миткова в скока на дължина Милена Миткова е 162-ра, а Сияна Бръмбарова - 231-ва. А след Габриела Петрова в тройния скок Галина Николова е 122-ра, Димана Йорданова - 250-а и Анжелина Петкова - 254-та. В останалите дисциплини нямаме представителка.

При мъжете положението е същото. На 100 метра Христо Илиев е 268-и. На 1500 метра Мартин Проданов, който е син на олимпийската ни шампионка по биатлон Екатерина Дафовска, е 313-ти. На 110 метра с препятствия Станислав Станков е 183-ти. В тройния скок след Лъчезар Вълчев са Зинга Барбоса Фирмино - 164-ти и Димитър Ташев - 207-и. В тласкането на гюле Тодор Петров е 162-ри, на диск Деян Гемижев е 150-и, а Алекс Христов - 218-и. Никола Михов е втория в ранглистата на чук със 147-о място.

"24 часа"

