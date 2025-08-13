Реваншът между Усман Нурмагомедов и Пол Хюз е потвърден

Дългоочакваният реванш за титлата в лека категория на "Professional Fighters League" между Усман Нурмагомедов и Пол Хюз ще се проведе на 3-и октомври в Дубай, обявиха от организацията във вторник.

Двамата се изправиха един срещу друг преди седем месеца, когато Нурмагомедов (19-0) победи Хюз (14-2) с неединодушно решение (48-46, 48-46, 47-47). Срещата беше оспорвана, като много фенове се съгласиха с оценката на съдията, който дал равен резултат.

След това Хюз нокаутира Бруно Миранда за 42 секунди, за да си осигури втори шанс. Нурмагомедов не е стъпвал в клетката от първата им среща.

Към картата беше добавен и реванш за титлата в полутежка категория между Кори Андерсън и Довлет Ягшимурадов. Освен това, на събитието е планиран и сблъсък между бившия съотборник на Конър Макгрегър, Артьом Лобов, и дългогодишния спаринг партньор на Хабиб Нурмагомедов, Зубайра Тухугов.

Лобов (14-15-1) не се е състезавал в бойни спортове от 2021 г. и в ММА от 2018 г. Тухугов (20-6-1) не се е бил от 2023 г.