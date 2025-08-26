Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Евертън
  3. Евертън привлече младата звезда на Саутхамптън

Евертън привлече младата звезда на Саутхамптън

  • 26 авг 2025 | 06:02
  • 807
  • 0
Евертън привлече младата звезда на Саутхамптън

Тайлър Диблинг вече е играч на Евертън. Клубът от Ливърпул обяви официално трансфера на крилото на Саутхамптън. Двете страни подписаха договор за 4 години.

Според информация на "Атлетик", сумата по сделката е 35 милиона паунда. Предвидени са и бонуси в размер на 5 милиона паунда.

През миналия сезон Диблинг изигра 33 мача в Премиър лийг и отбеляза 2 гола, но не можа да помогне на "светците" да се спасят от изпадане.

"Мениджърът Дейвид Мойс е точният човек, който ще ми помогне да развия потенциала си. Вече го е правл с много футболисти преди мен. Двамата говорихме и съм сигурен, че ще прогресирам под негово ръководство", коментира 19-годишният Диблинг.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Киву: Оставихме миналия сезон зад гърба си

Киву: Оставихме миналия сезон зад гърба си

  • 26 авг 2025 | 01:53
  • 773
  • 1
Слот: Не съм сигурен, че това беше футбол

Слот: Не съм сигурен, че това беше футбол

  • 26 авг 2025 | 01:39
  • 6658
  • 2
Лийдс се подсили със защитник на Лестър

Лийдс се подсили със защитник на Лестър

  • 26 авг 2025 | 01:27
  • 1040
  • 0
Хетафе остави Севиля с празни ръце

Хетафе остави Севиля с празни ръце

  • 26 авг 2025 | 00:55
  • 939
  • 0
16-годишен донесе победата на Ливърпул в изключителна драма срещу Нюкасъл

16-годишен донесе победата на Ливърпул в изключителна драма срещу Нюкасъл

  • 26 авг 2025 | 00:05
  • 38040
  • 259
Мечтан старт за Интер, "нерадзурите" промушиха пет пъти немощните "бикове"

Мечтан старт за Интер, "нерадзурите" промушиха пет пъти немощните "бикове"

  • 25 авг 2025 | 23:37
  • 19938
  • 15
Виж всички

Водещи Новини

16-годишен донесе победата на Ливърпул в изключителна драма срещу Нюкасъл

16-годишен донесе победата на Ливърпул в изключителна драма срещу Нюкасъл

  • 26 авг 2025 | 00:05
  • 38040
  • 259
Мечтан старт за Интер, "нерадзурите" промушиха пет пъти немощните "бикове"

Мечтан старт за Интер, "нерадзурите" промушиха пет пъти немощните "бикове"

  • 25 авг 2025 | 23:37
  • 19938
  • 15
Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

  • 25 авг 2025 | 20:50
  • 31971
  • 126
ЦСКА се прицели в аржентински защитник

ЦСКА се прицели в аржентински защитник

  • 25 авг 2025 | 22:05
  • 9937
  • 40
България аут от Мондиал 2025

България аут от Мондиал 2025

  • 25 авг 2025 | 16:49
  • 26762
  • 83
Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

  • 25 авг 2025 | 16:15
  • 18596
  • 9