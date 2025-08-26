Евертън привлече младата звезда на Саутхамптън

Тайлър Диблинг вече е играч на Евертън. Клубът от Ливърпул обяви официално трансфера на крилото на Саутхамптън. Двете страни подписаха договор за 4 години.

Според информация на "Атлетик", сумата по сделката е 35 милиона паунда. Предвидени са и бонуси в размер на 5 милиона паунда.

През миналия сезон Диблинг изигра 33 мача в Премиър лийг и отбеляза 2 гола, но не можа да помогне на "светците" да се спасят от изпадане.

"Мениджърът Дейвид Мойс е точният човек, който ще ми помогне да развия потенциала си. Вече го е правл с много футболисти преди мен. Двамата говорихме и съм сигурен, че ще прогресирам под негово ръководство", коментира 19-годишният Диблинг.