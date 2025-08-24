Евертън отпразнува новото начало с победа

Евертън изигра първия си официален мач на новия си стадион "Хил Дикинсън" и зарадва феновете си. "Карамелите" спечелиха с 2:0 срещу Брайтън. Джак Грийлиш за първи път бе титуляр за новия си тим и се отчете с две асистенции. Илиман Ндиайе откри резултата в 23-ата минута, а Джеймс Гарнър се разписа в 53-ата минута. Гостите пропуснаха дузпа в 75-ата минута, когато Дани Уелбек не успя да преодолее Пикфорд.

Отборът на Дейвид Мойс започна активно, но не успя да създаде сериозна ситуация в първите минути. В 18-ата минута гостите можеха да поведат. Защитата на Евертън не се справи с една дълга топка. Митома я овладя, великолепно я вдигна, елиминирайки двама бранители, и отправи прекрасен удар от въздуха, но топката се удари в горната греда. При следващата си атака Брайтън беше още по-близо до гол. Минте се справи с Гей и навлезе в наказателното поле. Той опита да намери Уелбек, но топката дойде неудобно за нападателя и той не успя да я прати в мрежата.

"Карамелите" отговориха с първия гол в мача в 23-ата минута. Отлична атака на домакините мина през Дюсбъри-Хол, който намери Грийлиш отляво. Английският национал напредна и центрира отлично към Ндиайе, който заби топката в мрежата. Сенегалецът ще остане в историята като първият голмайстор на "Хил Дикинсън Стейдиъм".

Брайтън продължи да организира добри атаки, но те не завършваха с точни удари. Пред другата врата Ирогбунам показа отлични умения и след като финтира двама, стреля, но топката мина покрай вратата. В 38-ата минута Евертън имаше късмет. Ван Хеке отправи удар от сериозна дистанция, топката се отклони в Грийлиш и не остави шансове на Пикфорд, но се удари в гредата. Малко преди почивката "чайките" пропуснаха нов отличен шанс. Грешка на Тарковски, който върна топката назад без да знае кой е зад него, изведе Мат О'Райли, но той не успя да преодолее вратаря.

Тимът на Дейвид Мойс поведе с 2:0 в 53-ата минута. Тогава Грийлиш пусна към Гарнър, а той отправи страхотен изстрел, който прати топката в долния десен ъгъл на Фербрюген. "Карамелите" се справяха малко по-добре след почивката и възможностите за съперника бяха по-малко. Брайтън обаче не се беше отказал и получи отличен шанс да се върне в мача. Дани Уелбек пропусна дузпа в 75-ата минута, отсъдена за игра с ръка на Дюсбъри-Хол.

