Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Евертън
  3. Евертън отпразнува новото начало с победа

Евертън отпразнува новото начало с победа

  • 24 авг 2025 | 18:12
  • 2969
  • 4

Евертън изигра първия си официален мач на новия си стадион "Хил Дикинсън" и зарадва феновете си. "Карамелите" спечелиха с 2:0 срещу Брайтън. Джак Грийлиш за първи път бе титуляр за новия си тим и се отчете с две асистенции. Илиман Ндиайе откри резултата в 23-ата минута, а Джеймс Гарнър се разписа в 53-ата минута. Гостите пропуснаха дузпа в 75-ата минута, когато Дани Уелбек не успя да преодолее Пикфорд.

Отборът на Дейвид Мойс започна активно, но не успя да създаде сериозна ситуация в първите минути. В 18-ата минута гостите можеха да поведат. Защитата на Евертън не се справи с една дълга топка. Митома я овладя, великолепно я вдигна, елиминирайки двама бранители, и отправи прекрасен удар от въздуха, но топката се удари в горната греда. При следващата си атака Брайтън беше още по-близо до гол. Минте се справи с Гей и навлезе в наказателното поле. Той опита да намери Уелбек, но топката дойде неудобно за нападателя и той не успя да я прати в мрежата.

"Карамелите" отговориха с първия гол в мача в 23-ата минута. Отлична атака на домакините мина през Дюсбъри-Хол, който намери Грийлиш отляво. Английският национал напредна и центрира отлично към Ндиайе, който заби топката в мрежата. Сенегалецът ще остане в историята като първият голмайстор на "Хил Дикинсън Стейдиъм".

Брайтън продължи да организира добри атаки, но те не завършваха с точни удари. Пред другата врата Ирогбунам показа отлични умения и след като финтира двама, стреля, но топката мина покрай вратата. В 38-ата минута Евертън имаше късмет. Ван Хеке отправи удар от сериозна дистанция, топката се отклони в Грийлиш и не остави шансове на Пикфорд, но се удари в гредата. Малко преди почивката "чайките" пропуснаха нов отличен шанс. Грешка на Тарковски, който върна топката назад без да знае кой е зад него, изведе Мат О'Райли, но той не успя да преодолее вратаря.

Тимът на Дейвид Мойс поведе с 2:0 в 53-ата минута. Тогава Грийлиш пусна към Гарнър, а той отправи страхотен изстрел, който прати топката в долния десен ъгъл на Фербрюген. "Карамелите" се справяха малко по-добре след почивката и възможностите за съперника бяха по-малко. Брайтън обаче не се беше отказал и получи отличен шанс да се върне в мача. Дани Уелбек пропусна дузпа в 75-ата минута, отсъдена за игра с ръка на Дюсбъри-Хол.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Извадиха от групата очаквания в Манчестър Юнайтед вратар

Извадиха от групата очаквания в Манчестър Юнайтед вратар

  • 24 авг 2025 | 13:56
  • 13861
  • 5
Бонифейс се прибра без договор с Милан, по-скоро няма да има трансфер

Бонифейс се прибра без договор с Милан, по-скоро няма да има трансфер

  • 24 авг 2025 | 13:31
  • 11694
  • 2
Засега Уест Хам няма да уволнява Потър

Засега Уест Хам няма да уволнява Потър

  • 24 авг 2025 | 13:12
  • 3072
  • 0
Анхел Ди Мария напомни за себе си с фантастичен победен гол в дерби

Анхел Ди Мария напомни за себе си с фантастичен победен гол в дерби

  • 24 авг 2025 | 12:27
  • 10691
  • 3
Еди Хау: Със сигурност не можем да изкараме цял сезон без изявен нападател

Еди Хау: Със сигурност не можем да изкараме цял сезон без изявен нападател

  • 24 авг 2025 | 11:51
  • 2701
  • 2
Микел Артета притеснен за ключови фигури на Арсенал

Микел Артета притеснен за ключови фигури на Арсенал

  • 24 авг 2025 | 10:50
  • 3810
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА и ЦСКА 1948, домакините с нова схема и много промени

11-те на ЦСКА и ЦСКА 1948, домакините с нова схема и много промени

  • 24 авг 2025 | 19:11
  • 2349
  • 6
Добруджа 0:2 Ботев (Враца), два гола на Мартин Петков

Добруджа 0:2 Ботев (Враца), два гола на Мартин Петков

  • 24 авг 2025 | 17:44
  • 10142
  • 32
Фулъм 0:0 Манчестър Юнайтед, Бруно Фернандеш пропусна дузпа

Фулъм 0:0 Манчестър Юнайтед, Бруно Фернандеш пропусна дузпа

  • 24 авг 2025 | 19:14
  • 4953
  • 10
Стилияна Николова спечели сребърен медал на обръч на Световното първенство в Рио

Стилияна Николова спечели сребърен медал на обръч на Световното първенство в Рио

  • 24 авг 2025 | 17:48
  • 3450
  • 1
Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

  • 24 авг 2025 | 07:55
  • 8228
  • 17
Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

  • 24 авг 2025 | 07:00
  • 6708
  • 6