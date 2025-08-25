Популярни
  Последните години не се наслаждавах на футбола, призна Грийлиш

  • 25 авг 2025 | 14:58
  • 485
  • 1

Новото попълнение на Евертън Джак Грийлиш призна, че в последните години не е изпитвал наслада от футбола. Той беше преотстъпен от Манчестър Сити, като вече има две две асистенции за новия си клуб.

До раздялата му с “гражданите” се стигна, след като мениджърът Джосеп Гуардиола го извади от групата за Световното клубно първенство с обяснението, че той сам е виновен за това.

"Основното е да се наслаждаваш на футбола всеки ден - заяви Грийлиш. - Вероятно не съм се разлюбил във футбола през последните няколко години, но не съм му се наслаждавал толкова, колкото би трябвало. Обичам футбола толкова много и искам да изпитам отново това чувство, когато се събудиш в деня на мача и нямаш търпение да излезеш. Това почувствах срещу Брайтън и се надявам, че представянето ми го показа. Чувствах, че е време за промяна това лято. Веднага щом говорих с мениджъра Дейвид Мойс, знаех, че Евертън е клубът, в който искам да бъда. Имаше много причини, поради които исках да отида там, и този мач показа защо съм бил прав“, каза Грийлиш.

