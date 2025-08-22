Дейвид Мойс: Всеки знае, че да играеш на нов стадион не е лесно

Мениджърът на Евертън Дейвид Мойс знае, че пред неговият отбор ще трябва да се справя с някои предизвикателства този сезон. Едно от тях е да играе на нов стадион. В неделя "карамелите" ще изиграят първият си официален мач на "Хил Дикинсън Стейдиъм" и той ще е срещу Брайтън.

По време на подготовката тимът игра две контроли там, но Мойс разкри, че тази седмица играчите му не са тренирали там. "Имахме възможност вече да играем два пъти, така че се надявам, че ще свикнем бързо. Всеки знае, че да играеш на нов стадион никога не е лесно", обясни той.

Двубоят с Брайтън ще пропуснат контузените Джарад Брантуайт, Виталий Миколенко и Нейтън Патерсън. Лятното попълнение Адам Азну обаче е подновил тренировки и може да играе. Мойс не разкри дали Джак Грийлиш ще е в стартовия състав, след като влезе като резерва в понеделник при загубата от Лийдс.

Мойс вярва, че това е "нова ера" за Евертън: "Очаквах с нетърпение да ходя на новия стадион като фен, за да гледам мачове, когато ми предложиха тази работа. Когато дойдох миналата година, имаше напрежение да постигнем резултати, за да останем във Висшата лига. След това имаше напрежеие да спечелим последния мач на "Гудисън Парк". Така че винаги има напрежение".