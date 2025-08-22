Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Евертън
  3. Дейвид Мойс: Всеки знае, че да играеш на нов стадион не е лесно

Дейвид Мойс: Всеки знае, че да играеш на нов стадион не е лесно

  • 22 авг 2025 | 19:34
  • 641
  • 0
Дейвид Мойс: Всеки знае, че да играеш на нов стадион не е лесно

Мениджърът на Евертън Дейвид Мойс знае, че пред неговият отбор ще трябва да се справя с някои предизвикателства този сезон. Едно от тях е да играе на нов стадион. В неделя "карамелите" ще изиграят първият си официален мач на "Хил Дикинсън Стейдиъм" и той ще е срещу Брайтън.

По време на подготовката тимът игра две контроли там, но Мойс разкри, че тази седмица играчите му не са тренирали там. "Имахме възможност вече да играем два пъти, така че се надявам, че ще свикнем бързо. Всеки знае, че да играеш на нов стадион никога не е лесно", обясни той.

Двубоят с Брайтън ще пропуснат контузените Джарад Брантуайт, Виталий Миколенко и Нейтън Патерсън. Лятното попълнение Адам Азну обаче е подновил тренировки и може да играе. Мойс не разкри дали Джак Грийлиш ще е в стартовия състав, след като влезе като резерва в понеделник при загубата от Лийдс.

Мойс вярва, че това е "нова ера" за Евертън: "Очаквах с нетърпение да ходя на новия стадион като фен, за да гледам мачове, когато ми предложиха тази работа. Когато дойдох миналата година, имаше напрежение да постигнем резултати, за да останем във Висшата лига. След това имаше напрежеие да спечелим последния мач на "Гудисън Парк". Така че винаги има напрежение".

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Симеоне: Атлетико трябва да направи преоткриване, върша го от 14 години

Симеоне: Атлетико трябва да направи преоткриване, върша го от 14 години

  • 22 авг 2025 | 19:28
  • 663
  • 0
Емери призна, че Астън Вила има много работа до края на трансферния прозорец

Емери призна, че Астън Вила има много работа до края на трансферния прозорец

  • 22 авг 2025 | 18:17
  • 1020
  • 0
Де Дзерби за прословутото сбиване в Марсилия: Не съм виждал подобно нещо, беше като в английски пъб

Де Дзерби за прословутото сбиване в Марсилия: Не съм виждал подобно нещо, беше като в английски пъб

  • 22 авг 2025 | 18:04
  • 2039
  • 1
Шефилд Юнайтед представи двама нови централни защитници

Шефилд Юнайтед представи двама нови централни защитници

  • 22 авг 2025 | 17:59
  • 816
  • 0
Конте за контузията на Лукаку: Момчетата вече показаха, че могат да се справят с всичко

Конте за контузията на Лукаку: Момчетата вече показаха, че могат да се справят с всичко

  • 22 авг 2025 | 17:37
  • 1222
  • 0
Бонифейс дойде за последната важна стъпка преди трансфера си в Милан

Бонифейс дойде за последната важна стъпка преди трансфера си в Милан

  • 22 авг 2025 | 17:15
  • 969
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (София) 0:0 Спартак (Варна)

Локомотив (София) 0:0 Спартак (Варна)

  • 22 авг 2025 | 20:30
  • 4055
  • 4
ЦСКА със седми нов - взе минал през четири родни отбора

ЦСКА със седми нов - взе минал през четири родни отбора

  • 22 авг 2025 | 18:01
  • 17202
  • 127
В Сандански: Бутилки летяха, голове не паднаха

В Сандански: Бутилки летяха, голове не паднаха

  • 22 авг 2025 | 20:01
  • 13668
  • 19
Мениджърите на чужденците опитват да извиват ръцете на ЦСКА

Мениджърите на чужденците опитват да извиват ръцете на ЦСКА

  • 22 авг 2025 | 16:57
  • 18857
  • 43
Бундеслигата се завръща, съставите на Байерн и РБ Лайпциг

Бундеслигата се завръща, съставите на Байерн и РБ Лайпциг

  • 22 авг 2025 | 20:51
  • 30
  • 0
ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

  • 22 авг 2025 | 13:23
  • 35554
  • 69