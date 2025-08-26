Популярни
  3. Чепишева и Попиванова: Имаше притеснение, защото досега не бяхме играли в зала с толкова публика

  26 авг 2025
Михаела Чепишева и Цветина Попиванова бяха разочаровани, след като загубиха в първия кръг на двойки жени при дебюта си на Световно първенство по бадминтон за мъже и жени във френската столица Париж. Втората българска двойка отстъпи пред представителките на Украйна Полина Бухрова и Евгения Кантемир с 6:21, 12:21 за 24 минути.

"Бяхме леко притеснени, но сме доста щастливи, че успяхме да се класираме и че имаме тази възможност да играем тук", каза Чепишева след двубоя.

"Да, атмосферата беше много готина. Досега не сме играли в зала с толкова публика и беше нещо ново, със сигурност имаше притеснение. Беше хубаво преживяване, със сигурност", добави Цветина Попиванова.

Двете вече са си направили поуки от поражението.

"Трябва да бъдем по-търпеливи, това е главното според мен", заяви Чепишева.

"Просто направихме повече непредизвикани грешки. Притеснението може би ни дойде малко повече.  Все пак те са доста напред в ранглистата. Момичетата показаха много добра игра", каза Попиванова.

Двете ще участват на международен турнир в София в началото на месец октомври. Националките заявиха, че имам много още какво да подобряват в играта си и за тях е от полза да черпят опит от европейските шампионки Стефани и Габриела Стоева.

"Трябва да подобрим силата и издържливостта, за женска двойка това е най-важното като цяло. Също, ако можем да се държим като тях на корта, по-професионално. Те имат много опит и можем да научим много от начина, по който играят", коментира още Чепишева.

"Със сигурност е плюс, фактът, че сме на съседни кортове, дори да не играем с тях. Това е голям плюс за нас. Те са многократни европейски шампионки, освен това имат още много успехи. Ако някой ден успеем да постигнем поне малко колкото техните успехи, ще е супер за нас", завърши Попиванова.

  26 авг 2025
  26 авг 2025
  25 авг 2025
  25 авг 2025
  25 авг 2025
  25 авг 2025
  26 авг 2025
  25 авг 2025
  25 авг 2025
  25 авг 2025
  25 авг 2025
  25 авг 2025
