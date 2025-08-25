Популярни
Чепишева и Попиванова записаха загуба при дебюта си в Париж

  • 25 авг 2025 | 19:30
  • 222
  • 0
Чепишева и Попиванова записаха загуба при дебюта си в Париж

Михаела Чепишева и Цветина Попиванова загубиха в първия кръг на двойки жени при дебюта си на Световно първенство по бадминтон за мъже и жени във френската столица Париж.

Втората българска двойка отстъпи пред представителките на Украйна Полина Бухрова и Евгения Кантемир с 6:21, 12:21 за 24 минути.

Сестри Стоеви с първа победа на световното в Париж
Сестри Стоеви с първа победа на световното в Париж

Националките изоставаха в резултата и в двата гейма, след като допуснаха доста непредизвикани грешки. За Чепишева и Попиванова това беше първа среща на такъв голям форум и пред почти пълната "Арена Адидас", която беше домакин на турнира по бадминтон на Олимпийските игри в Париж.

В момента е срещата в дисциплината двойки мъже на Иван Русев и Илиян Стойнов срещу датчаните Расмус Кяер и Фредерик Сьогор.

Стефани Стоева: Още изпитвам удоволствие да играя
Стефани Стоева: Още изпитвам удоволствие да играя

Калояна Налбантова започва участие на шампионата във вторник срещу петата поставена Пусарла Синдху (Индия).

По-рано днес европейските шампионки Стефани Стоева и Габриела Стоева постигнаха победа на двойки, а на единично Стефани Стоева допусна поражение.

Снимка: Българска федерация бадминтон

