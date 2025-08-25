Чепишева и Попиванова записаха загуба при дебюта си в Париж

Михаела Чепишева и Цветина Попиванова загубиха в първия кръг на двойки жени при дебюта си на Световно първенство по бадминтон за мъже и жени във френската столица Париж.
Втората българска двойка отстъпи пред представителките на Украйна Полина Бухрова и Евгения Кантемир с 6:21, 12:21 за 24 минути.
Сестри Стоеви с първа победа на световното в Париж
Националките изоставаха в резултата и в двата гейма, след като допуснаха доста непредизвикани грешки. За Чепишева и Попиванова това беше първа среща на такъв голям форум и пред почти пълната "Арена Адидас", която беше домакин на турнира по бадминтон на Олимпийските игри в Париж.
В момента е срещата в дисциплината двойки мъже на Иван Русев и Илиян Стойнов срещу датчаните Расмус Кяер и Фредерик Сьогор.
Стефани Стоева: Още изпитвам удоволствие да играя
Калояна Налбантова започва участие на шампионата във вторник срещу петата поставена Пусарла Синдху (Индия).
По-рано днес европейските шампионки Стефани Стоева и Габриела Стоева постигнаха победа на двойки, а на единично Стефани Стоева допусна поражение.
Снимка: Българска федерация бадминтон