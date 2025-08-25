Германия без проблеми в следващата фаза на Световното

Волейболистките от националния отбор на Германия без проблеми се класираха за следващата фаза на Световното първенство в Тайланд. Бундестимът би категорично дебютанта Виетнам с 3:0 (25:18, 25:17, 25:21) във втората си среща от Група G на шампионата, играна този следобед на остров Пукет.

Германия е начело във временното класиране в групата с 2 победи от 2 мача и 6 точки, с колкото е и вторият Полша. Двата тима вече са сигурни за 1/8-финалите на турнира. Те ще излязат един срещу друг в последния си мач в директен спор за първото място в групата. Мачът е в сряда (27 август) от 16,30 часа българско време.

Виетнам е на последното 4-о място без победа и без спечелена точка, както е и 3-ият Кения, като двата отбора отпадат на практика от Мондиала. Двата тима също ще завършат с мач помежду си в сряда от 13,00 часа.

Капитанката Камила Вайцел (2 блока и 2 блока), Хана Ортман (1 блок и 2 аса) и Лина Алсмайер (1 блок и 1 ас) станаха най-полезни за Германия съответно с 15, 14 и 13 точки за победата.

За Виетнам Тхи Тханх Тхуй Тран беше единствената с двуцифров актив - 17 точки.

Снимки: en.volleyballworld.com