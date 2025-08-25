Старт №500 за Пирели във Формула 1 в неделя

Тази неделя Пирели ще запише своя старт №500 във Формула 1, като италианците са част от световния шампионат от самото му начало. Още в първото състезание - на 13 май 1950 година на “Силвърстоун” за Гран При на Великобритания участват четири болида на Алфа Ромео и четири на Мазерати, като всички коли на двата тима използват гуми на Пирели.

Победата на 13 май печели Джузепе Фарина с Алфа Ромео 158 и гуми на Пирели, а на подиума се качват още двама пилоти с коли на Алфа Ромео - Луиджи Фаджиоли и Рег Парнел. Така Пирели стартира участието си във Формула 1 с тройна победа.

2024 🆚 2025 🔧



These are the @DHL_Motorsports Fastest Pit Stops so far this season, compared to the same stage of last season... 📈#F1 pic.twitter.com/ZHYwJPbcQ1 — Formula 1 (@F1) August 22, 2025

Вилньов: Верстапен не е по-силен от Сена или Прост

За 75 години Пирели има 499 старта, но с прекъсвания. Компанията участва от 1950 до 1958, после от 1981 до 1986, след това от 1989 до 1991 и от 2011 година Пирели се върна във Формула 1.

От Пирели оповестиха, че компанията ще отбележи на “Зандвоорт” своя старт №500, като на всички болиди ще има стикер по този случай, а отбелязването на това постижение ще продължи и на “Монца”, където компанията ще е основен спонсор на състезанието.

Ботас и Перес вече са отказали на Алпин?

Следвай ни:

Снимки: Imago