  Румен Димов: Мачът с Марица (Милево) беше доста труден

Румен Димов: Мачът с Марица (Милево) беше доста труден

  • 25 авг 2025 | 14:38
  • 296
  • 2


ФК Созопол победи Марица Милево с 2:1 в мач от четвъртия кръг на Югоизточната Трета лига. Така след кръга „небесносините“ делят първото място заедно с Марица Пловдив.

„Първо и най-важното е да поздравя треньорския екип и футболистите с добре свършената работа в този двубой и за победата, извоювана пред около 1000 зрители на Арена Созопол! Както и очаквахме, труден мач за нас. Искахме да спечелим и този двубой, и успяхме“, коментира след срещата Румен Димов.

„Момчетата заслужават добра оценка, защото играха добре, особено през първото полувреме. Марица (Милево) е добър отбор и след като поведохме с два гола, гостите реагираха агресивно и ни затрудниха в оставащите минути до края“, добави шефът на Созопол.

„Всеки мач ще бъде труден. Противниците са различни и ние трябва да покажем най-доброто от себе си, за да продължаваме с победите. Уверен съм, че момчетата разбират това и са готови за следващия мач“, завърши Румен Димов.

