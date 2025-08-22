Петър Кюмюрджиев: Да вземем точките

Едноименният тим на Созопол приема утре Марица (Милево). Срещата е от четвъртия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Съперникът се представя добре от началото на сезона. Подобно на нас и те подсилиха отбора си. Плюс за тях е, че ги води опитен треньор, какъвто е Иван Кочев. Той им дава увереност и ги насърчава да играят агресивно, както на своя, така и при гостуванията си. Влизаме в предстоящия мач с еднакви показатели. Наясно сме, че ще е тежка битка. Ако това ни плаши, по-добре да не излизаме на терена. Имаме нужния потенциал за спечелим. Само трябва да го демонстрираме 90 минути на нашия стадион“, коментира пред Sportal.bg Петър Кюмюрджиев, старши треньор на Созопол.