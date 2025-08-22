Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Созопол
  3. Петър Кюмюрджиев: Да вземем точките

Петър Кюмюрджиев: Да вземем точките

  • 22 авг 2025 | 12:03
  • 234
  • 0

Едноименният тим на Созопол приема утре Марица (Милево). Срещата е от четвъртия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Съперникът се представя добре от началото на сезона. Подобно на нас и те подсилиха отбора си. Плюс за тях е, че ги води опитен треньор, какъвто е Иван Кочев. Той им дава увереност и ги насърчава да играят агресивно, както на своя, така и при гостуванията си. Влизаме в предстоящия мач с еднакви показатели. Наясно сме, че ще е тежка битка. Ако това ни плаши, по-добре да не излизаме на терена. Имаме нужния потенциал за спечелим. Само трябва да го демонстрираме 90 минути на нашия стадион“, коментира пред Sportal.bg Петър Кюмюрджиев, старши треньор на Созопол.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 07:38
  • 3936
  • 5
Дурмушев: Футболистите ги очакват огромни премии за стандартите на България при класиране

Дурмушев: Футболистите ги очакват огромни премии за стандартите на България при класиране

  • 22 авг 2025 | 00:35
  • 4993
  • 1
Велковски: Резултатът не е толкова лош, шансовете ни остават

Велковски: Резултатът не е толкова лош, шансовете ни остават

  • 22 авг 2025 | 00:34
  • 3297
  • 0
Господинов: Наясно сме, че стават грешки, шансовете са равни

Господинов: Наясно сме, че стават грешки, шансовете са равни

  • 22 авг 2025 | 00:26
  • 2522
  • 0
Лъчезар Котев: В реванша ще е по-различно, защото сме домакини

Лъчезар Котев: В реванша ще е по-различно, защото сме домакини

  • 22 авг 2025 | 00:12
  • 2263
  • 0
Тунчев: Ние все още имаме шанс

Тунчев: Ние все още имаме шанс

  • 22 авг 2025 | 00:06
  • 5775
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

  • 22 авг 2025 | 10:17
  • 14683
  • 61
Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

  • 22 авг 2025 | 12:38
  • 1371
  • 1
Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 11:49
  • 5375
  • 6
Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

  • 22 авг 2025 | 11:56
  • 3084
  • 2
Има ли кой да спори с Байерн за върха?

Има ли кой да спори с Байерн за върха?

  • 22 авг 2025 | 07:14
  • 10519
  • 3
Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 07:38
  • 3936
  • 5