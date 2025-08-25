Ботев договори първия ирландец в историята на клуба

Популярни
  25 авг 2025
Ботев (Пловдив) уреди исторически трансфер, като към “жълто-черните” ще се присъедини бившият играч на Уест Хям и СелтикАрмстронг Око-Флекс. Интересът на „канарчетата“ към играча, за когото Sportal.bg съобщи по-рано този месец, беше много сериозен, а преговорите продължиха дълго време.

Футболистът на швейцарския Цюрих вече е в Пловдив, за да финализира своя трансфер при “жълто-черните”. За първи път в своята история “канарите” ще разполагат с ирландски играч.

Според Transfermarkt неговата пазарна стойност е 400 хиляди евро.

Око-Флекс има договор с Цюрих до 2027 година и не е ясно дали Ботев Пловдив ще плати трансферна сума на швейцарския отбор за играча или сделката ще има различни параметри.

