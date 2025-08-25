Популярни
  3. Цветомир Найденов обяви пореден нов в ЦСКА 1948

Цветомир Найденов обяви пореден нов в ЦСКА 1948

  • 25 авг 2025 | 11:13
  • 3014
  • 2

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов анонсира по обичайния начин чрез социалните мрежи привличането на германския халф Флориан Кребс.

„Червените“ продължават с мащабната селекция, която до този момент дава много добри резултати, защото отборът се намира в топ 3 и е с равни точки с Лудогорец и Левски, които обаче са и с мач по-малко.

„Немци в тил“, написа Найденов, като по този начин анонсира Кребс.

ЦСКА 1948 би трябвало да плати символична трансферна сума на финландския Интер Турку за Кребс, тъй като 26-годишният футболист има договор с клуба до 31 декември. Другата опция е, германецът да е разтрогнал с клуба от Турку.

Пазарната му стойност според Transfermarkt е 300 хиляди евро.

Преди това Кребс е играл за друг финландски отбор Хонка през сезон 2022/23.

От 2020 до 2022 година е бил част от дублиращия отбор на Борусия Дортмунд.

Кариерата му започва в академията на Херта, но играе само за втория състав на отбора от Берлин.

През 2020 година има кратък престой в Кемницер.

С отбора на Херта Берлин до 19 години той печели титлата в местното първенство. Той е капитан на отбора до 19 години, като в шампионския сезон в 24 мача отбелязва 13 гола.

