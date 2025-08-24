Популярни
  Стоянов: Цяла седмица сме разузнавали ЦСКА, видя се, че сме успели

Стоянов: Цяла седмица сме разузнавали ЦСКА, видя се, че сме успели

  24 авг 2025
Наставникът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов остана доволен след победата на своя тим над ЦСКА. “Червените” от Бистрица се наложиха с 1:0 над своя опонент.

Кошмарът за ЦСКА продължава, ЦСКА 1948 взе "червеното" дерби и изравни Лудогорец и Левски на върха

“Благодаря на тези момчета, които се раздадоха на макс. Стъпихме здраво, агресивно и не отстъпвахме. Бяхме дисциплинирани и си изпълнихме задачите.

Цяла седмица сме разузнавали ЦСКА. Вижда се, че успяхме във всеки един аспект. Можаха да ни вкарат, но и ние можехме да вкараме. Късметът беше на наша страна.

Работи се така и трудно, така и лесно. Имаме доста хора, които не са българи, но са класни футболисти. Трябва ни време, с всеки изминал ден ставаме все по-добри.

Определено имаме сили за челните позиции. Искаме да сме постоянни във всеки един мач и ако е възможно, да израстваме все повече.

От утре започваме да мислим за Левски. Днес ще се нарадваме на хубавата победа”, заяви Стоянов.

Кошмарът за ЦСКА продължава, ЦСКА 1948 взе "червеното" дерби и изравни Лудогорец и Левски на върха

Кошмарът за ЦСКА продължава, ЦСКА 1948 взе "червеното" дерби и изравни Лудогорец и Левски на върха

