Стоянов: Цяла седмица сме разузнавали ЦСКА, видя се, че сме успели

Наставникът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов остана доволен след победата на своя тим над ЦСКА. “Червените” от Бистрица се наложиха с 1:0 над своя опонент.

“Благодаря на тези момчета, които се раздадоха на макс. Стъпихме здраво, агресивно и не отстъпвахме. Бяхме дисциплинирани и си изпълнихме задачите.

Цяла седмица сме разузнавали ЦСКА. Вижда се, че успяхме във всеки един аспект. Можаха да ни вкарат, но и ние можехме да вкараме. Късметът беше на наша страна.

Работи се така и трудно, така и лесно. Имаме доста хора, които не са българи, но са класни футболисти. Трябва ни време, с всеки изминал ден ставаме все по-добри.

Определено имаме сили за челните позиции. Искаме да сме постоянни във всеки един мач и ако е възможно, да израстваме все повече.

От утре започваме да мислим за Левски. Днес ще се нарадваме на хубавата победа”, заяви Стоянов.