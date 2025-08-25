Левски обяви програмата си за мачовете с АЗ Алкмаар и ЦСКА 1948

Слушай на живо: АЗ Алкмаар - Левски

Левски обяви програмата си за тази седмица, в която отборът ще изиграе два мача. Първо "сините" гостуват на АЗ Алкмаар в среща реванш от плеойфите за влизане в основната схема на Лига на конференциите, а след това посрещат ЦСКА 1948 в двубой от седмия кръг на efbet Лига.

25 август, понеделник:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ (закрита за привържениците и представителите на медиите)

26 август, вторник:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ (закрита за привържениците и представителите на медиите)

27 август, сряда:

20:30 часа – тренировка – „AZ Stadion“ (открита за представителите на медиите в първите 15 минути)

28 август, четвъртък:

20:30 часа – „АЗ Алкмаар“ – „Левски“ – UEFA Conference League, плейоф, реванш – „AZ Stadion“, Алкмаар, Нидерландия

29 август, петък:

След завръщането на отбора в България – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

30 август, събота:

19:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

31 август, неделя:

19:15 часа – „Левски“ – „ЦСКА 1948“ – Първа лига, 7-ми кръг – стадион „Георги Аспарухов“