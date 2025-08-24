Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
Петър Маринов: Отборът игра добре в защита

  • 24 авг 2025 | 22:27
Вратарят на ЦСКА 1948 Петър Маринов говори след победата на своя тим над ЦСКА. “Червените” от Бистрица се наложиха с 1:0.

Кошмарът за ЦСКА продължава, ЦСКА 1948 взе "червеното" дерби и изравни Лудогорец и Левски на върха

“Изчакахме точния момент, за да вкараме. Накрая можеше да стане 2:0, но сме доволни от победата.

Чувствам се добре, не искам всичко да пада върху мен, защото отборът игра добре в защита. Имаме конкуренция с Шейтанов, но и той е във форма. Трябва да се дават шансове на всички млади български футболисти, това е пътят за мен.

Целите са високи. Напасваме се още с новите, много езици, но се стиковаме на терена. Гоним челните места, борим се и за купата. Надявам се да направим и добър сезон,

Всеки ден сме на тренировка, коментираме, говорим. Всичко става с време, но според мен всичко ще е наред”, заяви Маринов.

