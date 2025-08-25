Радукану с първа победа на US Open от титлата си през 2021 г.

Британката Ема Радукану направи първа победа на Откритото първенство на САЩ по тенис след титлата си в Ню Йорк преди четири години. Тя се наложи над японската квалификантка Ена Шибахара с 6:1, 6:2 само за 62 минути на корта.

"Разбира се, много, много доволна съм с този мач. Това е първата ми победа от 2021. Щастлива съм за начина, по който минах през това", каза тя след успеха.

Преди три години Радукани загуби още в първия кръг от французойката Ализе Корне, а през 2023 пропусна турнира заради операции на китката и глезена. През миналата година тя вече бе аутсайдер и напусна корта със сълзи на очите след още една загуба в първия кръг - този път от американката София Кенин.

22-годишната британка, която вече работи с бившия треньор на Рафа Надал Франсиско Роиг, поведе с 5:0 в първия сет, преди да го затвори с 6:1. Британката поведе с 4:0 и във втората част, с което бързо реши мача.

Напред продължи и финалистката в Ню Йорк през 2021 Лейла Фернандес от Канада, която се наложи над сънародничкта си Ребека Марино с 6:2, 6:1.

Чехкинята Маркета Воундрошова се класира за втория кръг след успех над руската квалификантка Оксана Селехметева с 6:3, 7:6 (3).

За следващата фаза се класира още една чехкиня - Тереза Валентова, която се наложи над италианката Лучия Брондзети в три сета - 6:3, 3:6, 6:4 за малко повече от два часа.

Американката Маккартни Кеслер продължи напред, като победи Магда Линете от Полша със 7:5, 7:5.

Почти без игра към втората фаза продължава и Полина Кудурметова от Русия, чиято съперничка Нурия Парисас-Диас от Испания се отказа при 2:2 в първия сет заради контузия.

Снимки: Gettyimages