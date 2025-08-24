Само две минути трябваха на Десподов, за да донесе победа на ПАОК

Кирил Десподов бе големият герой за ПАОК в домакинството на АЕЛ (Лариса) от 1-вия кръг на гръцката Супер лига. Българинът се появи на терена на почивката и само две минути по-късно отбеляза победния гол за крайното 1:0.

Десподов цяло лято лекуваше контузия, но изглежда вече започва да намира формата си. Той бе оставен на пейката в началото на мача от треньора Разван Луческу, но след неубедителното първо полувреме на своя тим, румънският специалист реши да заложи на българския национал.

Десподов замени Хацидис на полувремето и в 47-ата минута се разписа. Андрия Живкович отне топката и изведе българина на добра позиция, а той без забавяне порази вратата за 1:0.

Така ПАОК започна сезона с победа и записа първи три точки в актива си. В следващия кръг състава от Солун отново домакинства на "Тумба" срещу Атромитос.