  Диало: Днес беше труден мач, радвам се, че вкарах

Диало: Днес беше труден мач, радвам се, че вкарах

  • 24 авг 2025 | 22:25
  • 656
  • 0

Футболистът на ЦСКА 1948 Мамаду Диало говори след победата на своя тим над ЦСКА. Тимът от Бистрица се наложи с 1:0, като именно Диало вкара победното попадение.

Кошмарът за ЦСКА продължава, ЦСКА 1948 взе "червеното" дерби и изравни Лудогорец и Левски на върха
Кошмарът за ЦСКА продължава, ЦСКА 1948 взе "червеното" дерби и изравни Лудогорец и Левски на върха

“Днес бе много труден мач, защото се изправихме срещу много силен отбор на ЦСКА. Щастлив съм, че успяхме да ги преодолеем и да завършим мача в добро настроение. Радвам се, че вкарах.

Топката ми бе центрирана, видях пространство за мен, което да атакувам, и съм щастлив, че успях да вкарам”, заяви Диало.

