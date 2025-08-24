Диало: Днес беше труден мач, радвам се, че вкарах

Футболистът на ЦСКА 1948 Мамаду Диало говори след победата на своя тим над ЦСКА. Тимът от Бистрица се наложи с 1:0, като именно Диало вкара победното попадение.

“Днес бе много труден мач, защото се изправихме срещу много силен отбор на ЦСКА. Щастлив съм, че успяхме да ги преодолеем и да завършим мача в добро настроение. Радвам се, че вкарах.

Топката ми бе центрирана, видях пространство за мен, което да атакувам, и съм щастлив, че успях да вкарам”, заяви Диало.