Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

Отборите на ЦСКА и ЦСКА 1948 излизат един срещу друг в мач от шестия кръг на efbet Лига. Двубоят на националния стадион “Васил Левски” е с начален час 20:15 и ще бъде ръководен от Венцислав Митрев.

Съперничеството между двата тима винаги вещае интересни моменти на терена и трибуните, а днешната среща намира тимовете на различни полюси в настроенията. Домакините започнаха много слабо шампионата за целите и амбициите на клуба и към момента са на 14-а позиция с едва три точки, като отборът е и с най-малко отбелязани голове от началото на шампионата от всички тимове - само два. Гостите от своя страна са на шеста позиция с десет точки след три победи - над Арда, Септември и Монтана и равенство срещу Берое.

При домакините вървят сериозни реорганизации, като няколко футболисти напуснаха тима в рамките на няколко дни - Зюмюр Бютучи, Тибо Вино, Джейсън Локило. В тима пък бе привлечен Мохамед Брахими, а други две нови попълнения - Бруно Жордао и Леандро Годой вече са картотекирани и ще бъдат на линия за мача. Гостите пък също подготвят сериозни трансфери, като благодетелят Цветомир Найденов загатна за възможността Лаша Двали и Андре Хофман да акостират при “червените”.

През миналия сезон двата тима играха на два пъти един срещу друг, като веднъж ЦСКА победи с 3:1, като гост, а след това срещата завърши 2:2.