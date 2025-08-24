Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА с всички нови срещу ЦСКА 1948

ЦСКА с всички нови срещу ЦСКА 1948

  • 24 авг 2025 | 12:26
  • 1595
  • 4

Треньорският щаб на ЦСКА определи група от 21 футболисти за днешния домакински двубой от 6-ия кръг на Първа професионална лига срещу ЦСКА 1948.

Мачът стартира в 20:15 ч. на Националния стадион „Васил Левски”.

Илиан Антонов за първи път попада в групата на Душан Керкез. Георги Чорбаджийски за сметка на това не намира място сред играчите за двубоя.  

Мохамед Брахими е картотекиран и е включен в състава на “червените”.

Групата на ЦСКА: 1. Густаво Бусато, 12. Марин Орлинов, 21. Фьодор Лапоухов; 19. Иван Турицов, 2. Давид Пастор, 3. Сейни Санянг, 5. Лумбард Делова, 14. Теодор Иванов, 4. Адриан Лапеня, 13. Браян Кордоба; 6. Бруно Жордао, 30. Петко Панайотов, 99. Джеймс Ето’о, 73. Илиан Илиев, 8. Давид Сегер, 7. Улаус Скаршем, 23. Илиан Антонов; 11. Мохамед Брахими, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой, 91. Йоан Борносузов

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Голямото чакане приключи! Добруджа се завръща у дома

Голямото чакане приключи! Добруджа се завръща у дома

  • 24 авг 2025 | 07:40
  • 8005
  • 14
Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

  • 24 авг 2025 | 07:15
  • 12532
  • 118
Дубълът на Етър стартира с победа

Дубълът на Етър стартира с победа

  • 24 авг 2025 | 03:04
  • 2091
  • 1
Хикс в Червен бряг

Хикс в Червен бряг

  • 24 авг 2025 | 02:54
  • 2391
  • 0
Шест гола в Левски, победител няма

Шест гола в Левски, победител няма

  • 24 авг 2025 | 02:42
  • 5078
  • 2
Доростол измъкна точките накрая

Доростол измъкна точките накрая

  • 24 авг 2025 | 02:27
  • 1724
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

  • 24 авг 2025 | 07:15
  • 12532
  • 118
Голямото чакане приключи! Добруджа се завръща у дома

Голямото чакане приключи! Добруджа се завръща у дома

  • 24 авг 2025 | 07:40
  • 8005
  • 14
Сребро за България в отборната надпревара на Световното по художествена гимнастика, ансамбълът остана 6-и

Сребро за България в отборната надпревара на Световното по художествена гимнастика, ансамбълът остана 6-и

  • 24 авг 2025 | 03:13
  • 28642
  • 8
Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

  • 24 авг 2025 | 07:55
  • 4839
  • 9
Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

  • 24 авг 2025 | 07:00
  • 4132
  • 4
Ман Юнайтед се надява да влезе в ритъм в гостуването на Фулъм

Ман Юнайтед се надява да влезе в ритъм в гостуването на Фулъм

  • 24 авг 2025 | 07:31
  • 4435
  • 12