ЦСКА с всички нови срещу ЦСКА 1948

Треньорският щаб на ЦСКА определи група от 21 футболисти за днешния домакински двубой от 6-ия кръг на Първа професионална лига срещу ЦСКА 1948.

Мачът стартира в 20:15 ч. на Националния стадион „Васил Левски”.

Илиан Антонов за първи път попада в групата на Душан Керкез. Георги Чорбаджийски за сметка на това не намира място сред играчите за двубоя.

Мохамед Брахими е картотекиран и е включен в състава на “червените”.

Групата на ЦСКА: 1. Густаво Бусато, 12. Марин Орлинов, 21. Фьодор Лапоухов; 19. Иван Турицов, 2. Давид Пастор, 3. Сейни Санянг, 5. Лумбард Делова, 14. Теодор Иванов, 4. Адриан Лапеня, 13. Браян Кордоба; 6. Бруно Жордао, 30. Петко Панайотов, 99. Джеймс Ето’о, 73. Илиан Илиев, 8. Давид Сегер, 7. Улаус Скаршем, 23. Илиан Антонов; 11. Мохамед Брахими, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой, 91. Йоан Борносузов