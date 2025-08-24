Официално: Балкан подписа с американски център

Популярни
  • 24 авг 2025 | 16:31
  • 372
  • 0
Балкан обяви официално, че американският център Демонд Робинсън се присъединява към ботевградчани.

“Демонд Робинсън е американски баскетболист, роден на 11 октомври 2000 г. в Монтгомъри, Алабама. Със своите 206 см и 107 кг той играе на позиция 5.

Кариерата му започва в Murray State, където още като първокурсник се откроява с блокове и борби. През 2021 г. преминава в Kennesaw State University, където се превръща в ключова фигура на отбора. В последния си сезон (2023/24) записва средно 12.6 точки и 7.4 борби на мач, като достига до исторически постижения – втори по борби и четвърти по блокове в историята на университета. През декември 2023 г. е отличен за Играч на седмицата в ASUN Conference, след впечатляващ мач с 22 точки и почти перфектна стрелба.

След завършването си през 2024 г., Робинсън продължава професионално в чужбина. Той играе за Bristol Flyersвъв Великобритания и за Hefei Kuangfeng в китайската NBL. В първите си професионални сезони показва стабилни резултати – 13 точки и 6.5 борби средно на мач, включително няколко „дабъл-дабъла“, пишат ботевградчани на официалния си сайт.

Снимки: Gettyimages

