Кампът на Балкан връща в България Везенков и Гавалюгов, а капитанът на националите допълва звездния пъзел в Ботевград

  • 23 авг 2025 | 14:32
  • 763
  • 0

След силния старт на първата смяна, кампът на Балкан продължава с нова вълна от енергия и мотивация. В периода 23 – 27 август "Арена Ботевград" отново ще събере млади таланти от България и чужбина, готови да надграждат уменията си и да трупат незабравим опит. Програмата и този път ще бъде изпълнена с динамични тренировки, състезателни игри и специални срещи с утвърдени имена от баскетболната сцена, както Sportal.bg ви показа преди няколко дни.

Звездните гости, които този път ще вдъхновят участниците със своите истории и професионализъм, са суперзвездата на българския баскетбол и Олимпиакос Александър Везенков, капитанът на мъжкия национален отбор по баскетбол Димитър Димитров и талант №1 Александър Гавалюгов.

Втората смяна обещава още по-вълнуваща атмосфера и нови спортни предизвикателства, които ще помогнат на децата да израснат не само като баскетболисти, но и като личности, обещават организаторите на събитието.

