Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Официално: Познато лице се завърна в Балкан

Официално: Познато лице се завърна в Балкан

  • 13 авг 2025 | 10:56
  • 432
  • 0
Официално: Познато лице се завърна в Балкан

Алекс Симеонов отново се завръща в Балкан, обявиха официално от ботевградския клуб. Високият 200 см баскетболист игра със зеления екип през сезон 2019/2020 година.

За Балкан 32-годишното крило изигра 16 мача, като в 4 от тях започна в стартовата петица. За 16 минути средно на полето имаше 5.9 точки и 3.4 борби.

Симеонов пристигна в Балкан през октомври 2019 година и се включи в отбора с отворен договор, който му даваше право да бъде прекратен при изгодна оферта от чужбина. Той се възползва от това и в средата на февруари премина в шведския Бурос.

През миналия сезон Симеонов бе част от шампионския състав на рилски спортист и записа средно по 7.9 точки, 4.0 борби и 1.7 асистенции за 19 минути игра.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

Големите имена в НБА, които все още нямат договор

Големите имена в НБА, които все още нямат договор

  • 13 авг 2025 | 04:02
  • 1894
  • 0
Второ ново попълнение обявиха от БК Монтана

Второ ново попълнение обявиха от БК Монтана

  • 12 авг 2025 | 17:56
  • 818
  • 0
България U16 с втора победа на Европейското в Скопие

България U16 с втора победа на Европейското в Скопие

  • 12 авг 2025 | 17:29
  • 1144
  • 0
Левски запази в състава си Андон Вачев

Левски запази в състава си Андон Вачев

  • 12 авг 2025 | 16:27
  • 1439
  • 0
Селекционерът на Словения: Лука Дончич е много мотивиран

Селекционерът на Словения: Лука Дончич е много мотивиран

  • 12 авг 2025 | 16:13
  • 1147
  • 0
Тийнейджър от Рилски спортист с двоен повод да почерпи

Тийнейджър от Рилски спортист с двоен повод да почерпи

  • 12 авг 2025 | 16:00
  • 1185
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски замина за Азербайджан в добро настроение

Левски замина за Азербайджан в добро настроение

  • 13 авг 2025 | 08:21
  • 8139
  • 59
Боримиров: Хубаво за България е повече наши отбори да продължават напред в Европа

Боримиров: Хубаво за България е повече наши отбори да продължават напред в Европа

  • 13 авг 2025 | 09:17
  • 5755
  • 9
Лудогорец приключи болезнено с ШЛ, испански рефери със сериозен принос за това

Лудогорец приключи болезнено с ШЛ, испански рефери със сериозен принос за това

  • 12 авг 2025 | 23:08
  • 98914
  • 812
Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

  • 13 авг 2025 | 07:30
  • 10781
  • 4
Отбор от САЩ се интересува от Марин Петков

Отбор от САЩ се интересува от Марин Петков

  • 13 авг 2025 | 07:39
  • 11551
  • 16
Агентът на Донарума изригна: ПСЖ показа голяма липса на уважение

Агентът на Донарума изригна: ПСЖ показа голяма липса на уважение

  • 13 авг 2025 | 11:15
  • 2986
  • 1