Официално: Познато лице се завърна в Балкан

Алекс Симеонов отново се завръща в Балкан, обявиха официално от ботевградския клуб. Високият 200 см баскетболист игра със зеления екип през сезон 2019/2020 година.

За Балкан 32-годишното крило изигра 16 мача, като в 4 от тях започна в стартовата петица. За 16 минути средно на полето имаше 5.9 точки и 3.4 борби.

Симеонов пристигна в Балкан през октомври 2019 година и се включи в отбора с отворен договор, който му даваше право да бъде прекратен при изгодна оферта от чужбина. Той се възползва от това и в средата на февруари премина в шведския Бурос.

През миналия сезон Симеонов бе част от шампионския състав на рилски спортист и записа средно по 7.9 точки, 4.0 борби и 1.7 асистенции за 19 минути игра.

Снимки: Sportal.bg