Балкан обяви още един нов играч

Отборът на Балкан продължава със селекцията за новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига, представяйки поредното си ново попълнение. Това е гардът Джак Пагенкопф.

"Добре дошъл, Джак Пагенкопф! Джак е висок 1.90 м и играе на позиция гард. За последно той е играл в германската Про А лига, в отбора на Нюрнберг Фалкънс, където записва на сметката си средно по 12.5 точки, 3.7 борби и 4.1 асистенции.", написаха от Балкан в официалните си профили в социалните мрежи Инстаграм и Фейсбук.

Припомняме ви, че до този момент тимът от Ботевград се подсили с Алекс Симеонов и Джамари Блекмън, като също така запази в състава си Николай Грозев, Илиян Пищиков, Константин Тошков и Андрей Иванов.