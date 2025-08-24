Първи ден на US Open: Без българско участие при мъжете и жените в Ню Йорк

Последният турнир от “Големия шлем” - Откритото първенство на САЩ, започва днес, с първите срещи при мъжете и дамите. За съжаление престижното състезание в Ню Йорк ще мине без българско участие при мъжете и жените, след като контузия все още не позволява на Григор Димитров да се завърне пълноценно на корта, а Виктория Томова претърпя драматично поражение в квалификационната фаза.

Носителят на рекордните 24 титли от “Големия шлем” Новак Джокович започва участието си в първия ден на надпреварата в Ню Йорк с двубой срещу представителя на домакините от САЩ Лърнър Тийн. Поставеният под №7 сърбин ще излезе срещу американеца в първия двубоя от вечерната сесия на “Артър Аш Стейдиъм” в 2,00 часа в нощта на неделя срещу понеделник българско време.

Програмата на “Артър Аш” пък ще открие една от надеждите на САЩ за силно представяне при мъжете - Бен Шелтън, поставен под №6. Той ще има за съперник от 19:00 часа наше време днес перуанеца Игнасио Бусе. Другият коз на американците - четвъртият в схемата Тейлър Фриц, пък ще мери сили във втория двубой на “Луис Армстронг Стейдиъм” със сънародника си Емилио Нава.

При дамите световната №1 Арина Сабаленка (Беларус) започва защитата на миналогодишната си титла с двубой срещу 109-тата в света швейцарка Ребека Масарова на “Артър Аш”. Шампионката от 2021 година Ема Радукану (Великобритания) пък се изправя на "Луис Армстронг" срещу японката Ена Шибахара. Американката Джесика Пегула, четвърта поставена, ще срещне във вечерната сесия на “Артър Аш” представителката на Египет Маяр Шериф.

Във вечерната сесия на “Луис Армстронг” Италианката Джасмин Паолини (№7 в схемата) излиза срещу австралийката Дестини Аява, а 13-ият в света Даниил Медведев (Русия) играе с французина Бенжамен Бонзи.