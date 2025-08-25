Пегула настъпи газта и се разправи с египтянка на старта във Флашинг Медоус

Популярни
  25 авг 2025
Четвъртата поставена Джесика Пегула показа, че възвръща формата си и започна ударно участието си на US Open. 31-годишната американка победи в първия кръг Маяр Шериф от Египет с 6:0, 6:4 за малко повече от час игра.

Пегула имаше някои доста неубедителни представяния напоследък, но завръщането във Флашинг Медоус, където достигна до първия си финал на турнир от Големия шлем преди 12 месеца, сякаш ѝ даде тласък и тя отново показа силния тенис, на който е способна.

Играейки мача от вечерната сесия на стадион „Артър Аш“, Пегула започна блестящо, за да спечели първия сет с 6:0.

Във втория сет нещата не тръгнаха добре за американката, която допусна пробив и изоставаше с 1:4. Пегула обаче успя да възвърне фокуса си, за да спечели пет гейма подред и да стигне до успеха в сета и в мача с 6:4.

Следващата ѝ среща е Анна Блинкова, която победи Юлия Стародубцева с 6:3, 6:1 в друг сблъсък от първия кръг в неделя.

Снимки: Gettyimages

