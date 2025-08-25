Манарино отстрани Грикспор на US Open

Популярни
  25 авг 2025
Талон Грикспоор не успя да прекъсне негативната си серия на US Open. 29-годишният тенисист от Харлем загуби в първия кръг от опитния французин Адриан Манарино с 5:7, 4:6 и 0:6. Така той продължава да търси формата, която му носеше успехи по-рано тази година.

Манарино започна мача остро и веднага пое инициативата. С характерната си вариативност на левичар, той постоянно принуждаваше Грикспоор да играе в защита. Холандецът трябваше да спасява няколко точки за пробив още в началото и бързо се оказа в ролята на догонващ. Въпреки че успя да се върне в сета и да изравни за 5:5, французинът нанесе нов удар и взе откриващата част със 7:5.

Във втория сет Грикспоор първоначално успя да влезе в ритъм. Сервисът му работеше малко по-добре и той печелеше сравнително лесно собствените си сервис геймове. Въпреки това, той почти не намираше противодействие на сервис геймовете на Манарино, който оставаше изключително хладнокръвен в по-дългите разигравания и постоянно вдигаше напрежението със силни ретури. При 5:4 обаче нещата отново се объркаха: Грикспор загуби подаването си и отстъпи в сета с 6:4. Раздразнен, той се оттегли за кратко в съблекалнята, за да се прегрупира, но почивката не донесе желания обрат.

След кратката пауза отново Манариноo задаваше тона. Французинът нанесе светкавичен удар с гейм на нула и проби безпроблемно сервиса на Грикспоорr. Особено с железните си ретури, той държеше холандеца под постоянно напрежение. За нула време резултатът стана 4:0, въпреки че в тази фаза Грикспоор имаше една възможност за пробив. Манаринo я отрази хладнокръвно, след което увеличи преднината си до 5:0.

След това Грикспоор трябваше да сервира, за да избегне „геврек“ (6:0), но се провали напълно. С три двойни грешки той предаде и последния си сервис гейм. За Грикспоор това бе болезнено поражение и поредно потвърждение за продължаващата му криза във формата.

Снимки: Gettyimages

