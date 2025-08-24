Италия напред на Световното след разгром над Куба

Олимпийският шампион Италия със сигурност продължава напред в следващата фаза на Световното първенство за жени в Тайланд, след като записа разгромна втора победа. Момичетата на Хулио Веласко отнесоха Куба с 3:0 (25:9, 25:8, 25:16) само за 53 минути игра във втория си мач от Група В на турнира, игран този следобед на остров Пукет.

Италия разгроми Словакия в Пукет

Така "Скуадра адзура" е начело във временното класиране в групата с 2 победи от 2 мача и 6 точки, като ще продължи напред към елиминациите на Мондиала. Куба пък допусна втора загуба и е на последното 4-о място без спечелена точка, с което на практика отпада от шампионата на планетата. В последните си срещи от групата Италия ще играе с Белгия, а Куба ще излезе срещу дебютанта Словакия. Двубоите са във вторник (26 август) от 13,00 и 16,30 часа българско време.

Най-полезна за Италия беше звездата на тима Паола Егону с 12 точки (2 блока и 2 аса). Капитанката Анна Данези завърши с 8 точки (3 блока и 1 ас), а Стела Нервини и Мириам Сила добавиха по 7 точки за победата.

За Куба Дезирет Мадан се отчете с едва 8 точки.

Снимки: en.volleyballworld.com