  • 24 авг 2025 | 12:51
Куилес с втора победа в Moto3 след брутален дуел с Перон в края

Максимо Куилес спечели своята втора победа в Moto3, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Унгария след един брутален дуел с Валентин Перон във финалната обиколка.

Аржентинецът започна последния тур на първото място, но стартиралият от полпозишъна Куилес го изпревари в спирането за петия завой. Впоследствие Перон пробва контра във финалния комплекс от завои и дори зае вътрешната траектория в последния завой.

Това му върна за момент първото място, но Куилес ускори по-добре в спринта до финалната линия и в крайна сметка успя да победи с аванс от само 0.018 секунди. В този финален спринт дори се стигна до контакт рамо в рамо между двамата конкуренти за победата, но за щастие падане нямаше.

Зад тях Давид Муньос успя да се пребори с Анхел Пикерас за третото място, финиширайки на 0.858 зад победителя Куилес. Пикерас, който триумфира в Австрия преди седмица завърши на четвъртото място пред лидера в генералното класиране Хосе Антонио Руеда, който записа второ поредно състезание, в което в нито един момент не беше реален претендент за победата.

Съотборниците в Леопард Рейсинг Адриан Фернандес и Давид Алманса се класираха шести и седми пред Джоел Келсо, Алваро Карпе и Джейкък Роулстоун, които оформиха топ 10. Зоната на точките в надпреварата за Гран При на Унгария в Moto3 допълниха Денис Фоджа, Никола Караро, Кейси О'Горман, Рюсей Яманака и стартиралият от дъното на колоната след наказание Маркос Уриарте.

В битката за титлата Руеда остава на първото място с актив от 250 точки и комфортен аванс от 69 пункта пред Пикерас. Тройката с пасив от 86 точки спрямо лидера оформя днешният победител Куилес, който има пропуснати общо четири състезания от началото на сезона. Испанецът не стартира в Тайланд и Аржентина, защото все още не беше навършил нужните 17 години, след което пропусна и стартовете в Катар и Испания заради контузия.

Сезон 2025 в Moto3 продължава след две седмици с надпреварата за Гран При на Каталуния от пистата „Каталуния“ край Барселона.

Снимки: Gettyimages

