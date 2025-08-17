Пламен Крумов: Страхотно е деца да идват да ни гледат

Рилски спортист (Самоков) спечели с 2:0 гостуването си на новака Германя (Сапарева баня). Играчите на Пламен Крумов постигнаха първи успех за новия сезон 2025/26 в Югозпадната Трета лига и втори в рамките на четири дни.

„Целият мач беше под наш контрол, доминирахме тотално, но, за съжаление, не успяхме да си реализираме положенията през първото полувреме. През втората част обаче вкарахме два гола и спечелихме. Доволен съм от играта на момчетата, въпреки че теренът беше лош.“, сподели след срещата старши треньорът на Рилецо Пламен Крумов.

„Искам да поздравя хората от Самоков, които бяха дошли да ни наблюдават. Имаше голяма група от деца, което е най-радващото. Страхотно е деца да идват да ни гледат и после да се радват на момчетата. Сега ще се възстановяваме и започваме подготовка за следващия мач”, добави още Крумов.