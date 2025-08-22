Радомир Тодоров: От нас зависи

Вторият отбор на Спартак (Варна) играе утре в Аксаково е едноименния тим. Срещата е от втория кръг на Североизточната Трета лига.

„Добрите резултати в контролите, внесоха увереност у момчетата. Започнахме първенството с победа. За да задържим това ниво, е необходимо да продължим да работим здраво. Да излизаме пределно мобилизирани за всеки мач. Евентуално отпускане ще бъде наказано от съперниците. Аксаково е амбициозен противник. Ще ни е трудно, но не и невъзможно да спечелим. Имаме потенциал да постигнем добър резултат. Зависи от нас, дали ще го направим“, коментира пред Sportal.bg Радомир Тодоров, треньор на варненци.