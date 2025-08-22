Аксаково приема дубъла на Спартак (Варна)

Утре, едноименния тим на Аксаково приема Спартак II (Варна). Срещата е от втория кръг на Североизточната Трета лига.

„Млад отбор сме, в процес на сработване. Показваме някои хубави неща, което говори, че имаме потенциал. Предстои ни двубой срещу млад противник. Познаваме се добре. Наясно сме, че ще е трудно. Както казах, имаме качествата и трябва да ги демонстрираме за да постегнем добър резултат. Трябва да сме концентрирани през всичките 90 минути“, коментира пред Sportal.bg Десислав Дяков, пом.треньор на Аксаково.