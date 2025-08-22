Йордан Миленов: Най-добрите са

Утре в Каспичан, Ботев (Нови пазар) приема Септември (Тервел). Срещата е от втория кръг на Североизточната Трета лига.

„Излизаме срещу най-добрия отбор през последната година в нашата група. Почти нямат слаби места. Имат футболисти, които са способни мигновено да решат битката в своя полза. Не се плашим, нито пък сме отписали мача. Знаем, че трябва да дадем всичко от себе си, за да постигнем добър резултат. Ето защо, е изключително важно да изиграем 90-те минути с пределна концентрация“, коментира пред Sportal.bg Йордан Миленов, играещ президент на Ботев.