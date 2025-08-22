ОФК Костинброд ще търси победа срещу Пирин (Разлог)

Едноименният тим на Костинброд приема утре Пирин (Разлог). Срещата е от четвъртия кръг на Югозападната Трета лига.

„Не обръщаме внимание на недобрия старт на съперника. Съсредоточили сме върху работата, която трябва да свършим. Липсва ни концентрация през всичките 90 минути. В определени моменти от мачовете правим хубави неща, в други обаче допускаме елементарни грешки. Именно за това губим точки от началото на сезона. Трябва да изчистим тези проблеми. Винаги играем за победа“, коментира пред Sportal.bg Росен Крумов, старши треньор на ОФК Костинброд.