Полша обърна дебютанта Виетнам в Пукет

  • 23 авг 2025 | 19:40
  • 213
  • 0
Волейболистките от националния отбор на Полша тръгнаха с доста трудна победа на Световното първенство в Тайланд. Момичетата на Стефано Лаварини обърнаха и се наложиха над дебютанта Виетнам с 3:1 (23:25, 25:10, 25:12, 25:22) в първата си среща от Група G на Мондиала, игран този следобед на остров Пукет.

Във втория си мач от групата "Дружина полска" ще излезе срещу отборът на Кения, който по-рано днес падна от Германия с 0:3 гейма, докато виетнамките ще играят с Бундестима. Двубоите са в понеделник (25 август) съответно от 16,30 и 13,00 часа българско време.

Над всички за Полша бе Магдалена Стисяк с фантастичните 29 точки (6 блока!) за победата. Капитанката Агниешка Корнелук (3 блока и 1 ас) и Мартина Лукашик (2 блока и 1 ас) добавиха по 16 точки за успеха.

За тима на Виетнам единствено Тхи Нху Куйнх Ви се представи на добро ниво и реализира 20 точки (1 блок и 1 ас).

Снимки: en.volleyballworld.com

