Германия с разгром над Кения на Мондиал 2025

Националният отбор на Германия стартира с убедителна победа участието си на Световното първенство за жени в Тайланд. Бундестимът разгроми Кения с 3:0 (25:22, 25:8, 25:20) в първия си мач от Група G на Мондиала, игран този следобед на остров Пукет.

Във втората си среща от групата Германия ще играе с дебютантът Виетнам, който преди малко отстъпи на Виетнам с 1:3 гейма, докато Кения ще излезе срещу "Дружина полска". Двубоите са в понеделник (25 август) от 13,00 и 16,30 часа българско време.

Най-полезни за Германия станаха Лина Алсмайер (1 ас) и Емилия Веске (2 блока) с по 13 точки за успеха.

За тима на Кения над всички бе Вероника Адиамбо със страхотните 19 точки.

Снимки: en.volleyballworld.com