Американски национал официално смени Дортмунд с Мьонхенгладбах

Борусия (Дортмунд) официално продаде офанзивния халф Джовани Рейна на съименниците си от Борусия (Мьонхенгладбах).

22-годишният американски национал преминава при “жребчетата” за скромната фиксирана сума от около 3 млн. евро плюс възможни допълнителни бонуси от още 4 млн. евро. Футболистът е подписал с Гладбах до лятото на 2028 г.

Джовани Рейна, който е син на бившия американски национал Клаудио Рейна, игра за Дортмунд от 2019 г., като записа за “жълто-черните” общо 147 мача във всички турнири с 19 гола и 18 асистенции. В последно време обаче той не успя да се утвърди в титулярния състав, заради което имаше и наем в Нотингам Форест.

Рейна дебютира за националния отбор на САЩ през ноември 2020 г. и оттогава има 32 мача за отбора с 8 попадения и 5 асистенции. За подписа на американеца Борусия (Мьонхенгладбах) се пребори с Парма.