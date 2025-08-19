Ковач бесен след трудния успех на Борусия (Дортмунд) за Купата

Треньорът на Борусия Дортмунд Нико Ковач беше много ядосан, след като защитникът Ян Коуто беше грубо фаулиран от Келси Овусу от Рот-Вайс Есен в последните минути на мача между двата отбора в турнира за Купата на Германия.

"Трябва да бъда честен - не се играе по този начин. Не искам да го обвинявам в умисъл, но това е небрежност. Изглежда като нападение", каза Ковач пред телевизионния канал ARD след трудната победа с 1:0 в полза на "жълто-черните".

Борусия (Д) се помъчи срещу третодивизионен съперник, но Гираси спаси “жълто-черните” от позор

Коуто трябваше да бъде изнесен от терена на носилка, но състоянието му все още не е известно.

"Надявам се, че не е толкова сериозно. Той изпитва силна болка и ще трябва да изчакаме резултатите от прегледите, но все още се надявам, че е просто много лошо натъртване", каза още Ковач.

Овусу получи жълт картон след сериозния сблъсък, а системата за видео арбитраж не е налична в първия кръг в турнира за купата на страната. Спортният директор на Дортмунд Себастиан Кел говори за показването на "заслужен червен картон", наричайки нарушението "брутално".

